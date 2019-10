Portugal disponível para parceria de longo prazo no sector energético

​O director-geral de Energia e Geologia de Portugal, João Bernardo, disse segunda-feira, na Cidade da Praia, que Portugal quer com Cabo Verde “uma parceira forte e orientada” para médio e longo prazos na área de energia.

João Bernardo, que chefia uma delegação que se encontra em Cabo Verde para fazer junto das autoridades cabo-verdianas um levantamento das necessidades e oportunidades de cooperação concreta no domínio da energia, frisou que tanto Portugal como Cabo Verde estão à procura de soluções dentro de um cenário de transição energética a caminho de um desenvolvimento sustentável.

Soluções, que conforme frisou, passam pela utilização massiva de energias renováveis.

“Nós temos conhecimento que Cabo Verde, tal como Portugal, tem uma dependência muito grande de produtos petrolíferos e das energias fósseis e, portanto, estamos os dois a tentar encontrar soluções que utilizem formas mais sustentáveis de utilizar a nossa energia, por um lado, e, por outro, de formas também que permitam baixar os cursos da energia”, disse.

Neste sentido, adiantou que Portugal pode oferecer a Cabo Verde parcerias na área da formação e capacitação de técnicos, como também a nível de mobilização de fundos para financiar projectos.

“Há essa possibilidade, quer no âmbito do financiamento nacional, porque Portugal tem fundo de financiamento para fazer este apoio na área de cooperação, mas encontrar também fundo de financiamento a nível europeu, a nível também do Banco Europeu de Investimentos, com os quais temos também parcerias e com os quais temos contactos”, disse.

João Bernardo afirmou que a intenção não é vir à procura de projectos, mas sim ver projectos a médio e longo prazos.

“Queremos uma cooperação forte e estruturada e não apenas de uma forma pontual. Esse é o objectivo desta missão”, sustentou.

Ontem, a delegação visitou o Centro de Energia Renováveis e Manutenção Industrial (CERMI). Durante a visita foi assinado um protocolo entre o centro cabo-verdiano e o Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial (INEGI), para colaboração na área de especialização de quadros, desenvolvimento de investigação e projectos conjuntos de consultoria à CEDEAO.