MasterPlan do Turismo da ilha do Sal apresentado em Santa Maria

O Governo, através do Ministério de Turismo e Transportes, promoveu, nesta segunda-feira, 18, em Santa Maria, ilha do Sal, um Workshop de socialização do primeiro draft do Master Plan da ilha, como parte da estratégia governamental de diversificação do turismo nacional.

O encontro serviu para identificar os projectos prioritários, cuja implementação se traduzirá no desenvolvimento do sector de turismo a nível local e a nível nacional.

O evento, que reuniu diversas entidades públicas e representantes dos serviços desconcentrados na ilha, contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal do Sal, dos operadores turísticos e vários stakeholders do sector e foi presidido pelo Diretor Geral do Turismo e Transportes, Francisco Martins.

Durante o encontro foi apresentado, em linhas gerais, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável do Turismo em Cabo Verde 2018 – 2030 (GOPEDS Turismo 2018-2030), do Governo, em estreita articulação com as Câmaras Municipais, stakeholders, público e privados, que pretende desenvolver para cada uma das ilhas, um Master Plan de turismo, o que definirá, em concreto, as ações a desenvolver a médio e longo prazos, no respetivo território, visando os objetivos macro traçados pelas GOPEDS-Turismo.