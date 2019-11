AAC apresenta plataforma online sobre movimento nos aeroportos e aeródromos do país

A Agência de Aviação Civil (ACC) fez esta segunda-feira a apresentação da plataforma online, com informações sobre operações e movimentos de aeronaves, passageiros, carga e correio, nos aeroportos internacionais e aeródromos do país.

Segundo avançou o administrador Octávio Oliveira, a plataforma de Business Intelligence & Predictive Analytics vai disponibilizar à sociedade civil “informações credíveis” desenvolvidas no âmbito do projecto “Sistema de Informação Estatístico do Sector da Aviação Civil (SIE-AAC) em Cabo Verde.

Explicou que através deste projecto, qualquer utilizador terá acesso à informação estatística sobre operações e movimentos de aeronaves, passageiros, carga e correio, nos aeroportos internacionais e aeródromos de Cabo Verde, a partir de 2008.

Octávio Oliveira disse que o documento será uma “ferramenta importante” de apoio a todos que operam no sector, Governo, instituições, mas também aos estudantes, universitários, para a realização de eventual trabalho em relação a esta temática.

De acordo com o responsável, nesta primeira fase serão disponibilizados dados relacionados com o tráfego, ou seja, movimento de aeronave, passageiros, cargas e correio e numa segunda fase estarão disponíveis dados estatísticos em relação às tarifas, pessoal navegante e todo o sector aéreo nacional.

“É um documento metodológico, aprovado pelo Sistema Estatístico Nacional, onde todos os passos de recolha, tratamento e produção da informação segue uma metodologia clara e transparente que permite com que as informações sejam fiáveis”, acrescentou, frisando que o projecto mereceu a validação e aprovação do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Com este projecto, a AAC espera que as informações possam contribuir de forma preditiva e proactiva para todo o sistema de aviação civil nacional, enquanto um “valioso” acervo de dados estatísticos com informações quantitativas e de qualidade confiáveis sobre o cenário real da aviação civil cabo-verdiana.

O programa, adiantou, pode ser relevante para fazer a análise dos movimentos nos aeroportos de Cabo Verde e previsão dos mesmos, identificar os padrões de comportamento actuais e tendências nos aeroportos do país e o seu planeamento, estabelecer o perfil económico dos aeroportos nacionais, bem como definir os segmentos de crescimento, de modo a contribuir para a tomada de decisões baseadas em dados por parte dos intervenientes e decisores no sector de aviação civil.

A cerimónia de apresentação aconteceu esta tarde, no auditório da Escola de Negócios e Governação da Uni-CV, e foi presidida pelo Presidente do Conselho da Administração da Agência de Aviação Civil, Abraão Santos Lima.