Número de hóspedes no país aumentou 6,8% no terceiro trimestre de 2019

O número de hóspedes em Cabo Verde aumentou 6,8% no terceiro trimestre deste ano e as dormidas cresceram 1,9% face ao período homólogo de 2018, revelou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os dados sobre Estatísticas do Turismo- Movimentação de Hóspedes, referentes ao terceiro trimestre de 2019, indicam que os hotéis continuam sendo os estabelecimentos hoteleiros mais procurados, representando 89,1%, do total das entradas e que o Reino Unido continua a ser o principal emissor de turistas com 25,1%, do total das entradas. A seguir vêm Portugal, Alemanha, Países Baixos e França, responsáveis por 15,2%, 9,9%, 8,0% e 7,3%, respectivamente.

A ilha do Sal foi a mais procurada pelos turistas, representando cerca de 53,0%, das dormidas nos estabelecimentos hoteleiros.

De acordo com o INE, no período de Janeiro a Setembro de 2019, os estabelecimentos hoteleiros registaram mais de 595 mil hóspedes e, cerca de 3,7 milhões de dormidas, movimentos que se traduzem em acréscimos de 7,5% e 3,9%, respectivamente, em relação ao mesmo período do ano anterior.

Os hotéis continuam sendo os estabelecimentos hoteleiros mais procurados, representando 89,1%, do total das entradas. Seguem-se as pensões com 3,7%, as residenciais com 2,7% e os aldeamentos com 2,6%.

Relativamente às dormidas, os hotéis representam 94,2%, os aldeamentos turísticos 2,2% e as pensões com 1,5%.

A ilha do Sal teve maior acolhimento, com 48,4%, do total das entradas, seguida da ilha da Boa Vista com 29,8% e Santiago com 11,6%. Em relação às dormidas, a ilha do Sal também lidera, com cerca de 53,0% seguida da Boavista com 38,2% e Santiago com 4,6%.