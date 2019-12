Cabo Verde Airlines oferece a viagem mais rápida entre Lagos e Washington

Portal especializado anna.aero aponta para um forte efeito, do novo serviço da companhia aérea cabo-verdiana, no mercado de ligações entre a maior cidade da Nigéria e a capital dos Estados Unidos da América.

Anteriormente, era impossível concluir a viagem entre Lagos e Washington em menos de 15 horas, mas agora é possível fazê-lo em 13h25, muito mais eficiente do que o actual trajecto mais popular, da Emirates, líder deste mercado com 20% de participação, mas que obriga a que quase um terço da jornada envolva voar na direcção contrária (Lagos - Dubai - Washington, 25h10 de viagem).

A British Airways, com a segunda maior quota de mercado entre Lagos e Washington, oferece um voo de 22h, via Londres. O terceiro maior operador, a Delta, viaja para a capital norte-americana em 16h32. A outra companhia que oferece a mesma rota é a Royal Air Maroc, mas o voo, via Casablanca, demora 18h50. A CV Airlines permite poupar 3 horas, quando comparada com a companhia que já oferece o serviço mais rápido.

Conexões e turismo são cruciais para a que empresa cabo-verdiana consiga cumprir esta meta. Como disse o CEO Jens Bjarnason: "O objectivo é continuar a crescer de maneira sustentável, imitando o modelo de negócios bem-sucedido da Icelandair ... Agora temos uma nova missão, que é ligar estes quatro continentes".

A Cabo Verde Airlines lançou esta semana três novas rotas. Os serviços - que abrangem a América do Norte, a América do Sul e África - reforçam o objectivo da companhia aérea de se tornar a Icelandair de África.