Lagos é o próximo destino da Cabo Verde Airlines

Companhia aérea anunciou que vai começar a fazer a ligação aérea entre o Sal e Lagos, na Nigéria. Operação vai ser feita com um Boeing 757 e arranca no dia 9 de Dezembro.

Depois de Angola a Nigéria é o próximo destino da CVA. Em comunicado a empresa anunciou que a partir de Dezembro vai começar a voar entre o Sal e Lagos. A ligação será feita cinco vezes por semana.

“A ligação entre Sal e Lagos será operada cinco vezes por semana, às segundas, terças e quintas-feiras, sábados e domingos, através de um Boeing 757, com configuração de 161 lugares em classe económica e 22 em executiva”, diz a empresa que acrescenta que o “voo inaugural está previsto para o dia 9 de Dezembro, com saída do Aeroporto Internacional Amílcar Cabral (Sal), às 20:50, hora local, e chegada ao Aeroporto Murtala Muhammed (Lagos) às 02:10, hora local”.



O mesmo comunicado adianta que todos os voos “terão ligação à ilha do Sal, hub internacional da Cabo Verde Airlines, e poderão fazer conexões a Lisboa (cinco vezes por semana), Washington DC (três vezes por semana) e Boston (uma vez por semana), bem como aos destinos da companhia no Brasil – Salvador, Porto Alegre, Recife e Fortaleza”.

“A nova ligação vem reforçar as operações da companhia dentro do continente africano, assim como a conectividade entre África e a Europa e Américas do Norte e do Sul no quadro da sua missão de ligar os 4 continentes”, conclui a CVA.

A Cabo Verde Airlines anunciou recentemente a abertura de ligações a Luanda, Porto Alegre e Washington. Tal como Lagos, os voos para Luanda vão ter início no dia 9 de Dezembro enquanto as ligações a Washington e Porto Alegre começam a 11 de Dezembro.

Na semana passada a CVA anunciou também o reforço das ligações a Lisboa mas, neste caso, a partir da Praia. Com a chegada de um novo avião as ligações a Lisboa fazem-se agora três vezes por semana.