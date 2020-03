Cabo Verde Airlines suspende ligação a Lagos

Voos para a Nigéria estão suspensos a partir da próxima segunda-feira para serem retomados a 31 de Maio.

Em comunicado, a empresa anunciou, hoje, que suspendeu a ligação Sal-Lagos-Sal "durante o período entre 16 de Março e 31 de Maio de 2020".

A medida justifica-se, como disse a empresa no comunicado, "tendo em conta o contexto pandémico de Covid-19" que levou "vários países a impor proibições temporárias a viagens de entradas e saídas a países com grande número de infecções. Esta situação teve um profundo efeito negativo na procura de voos por parte de passageiros por todo o mundo. Considerando as consequências económicas e ambientais, tornou-se necessário às companhias aéreas dar resposta à baixa procura, reduzindo horários de voos".

Tal como tinha acontecido ontem, quando anunciou a suspensão das ligações a Porto Alegre,a Cabo Verde Airlines garante "reembolso total aos clientes que compraram bilhetes para os voos cancelados".

"A Cabo Verde Airlines lamenta o inconveniente causado aos passageiros e continuará a envidar todos os esforços para mitigar os efeitos negativos desta situação sem precedentes", acrescenta a empresa que conclui garantindo que continua a "seguir todas as recomendações da Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA), bem como as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e mantém o contacto permanente com as autoridades locais, a fim de manter seus passageiros e tripulantes em segurança".