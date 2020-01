Ligações mais rápidas são o trunfo da Cabo Verde Airlines na Nigéria, diz responsável

Responsável da empresa na Nigéria diz que chegada da Cabo Verde Airlines àquele país africano traz grandes vantagens para quem quer viajar para os Estados Unidos ou Brasil. No entanto, autoridades nigerianas alertam para a necessidade de a empresa cumprir horários.

Numa entrevista ao jornal The Sun, da Nigéria, Tariye Orianzi, a gestora da Cabo Verde Airlines em Lagos, explicou que a grande vantagem que a Cabo Verde Airlines leva para a Nigéria é a redução do tempo de viagem entre aquele país e, por exemplo, os EUA.

Segundo Tariye Orianzi a viagem entre o aeroporto de Lagos e Washington D.C. vai levar um total de 13h25. Menos sete horas que a ligação mais rápida disponível até ao início das operações da CVA.

“A partir de Cabo Verde, é fácil ligar quatro continentes (África, Europa, América do Sul e América do Norte) no menor tempo possível, quando comparado a outras companhias aéreas. Além disso, a opção de escala da Cabo Verde Airlines permite que os passageiros permaneçam em Cabo Verde (que é um grande destino turístico) até sete dias sem custos adicionais com passagens aéreas, antes de voar para o seu destino. Essa também é uma grande vantagem. Além de Lagos, lançamos recentemente novas rotas, como Washington D. C. e Porto Alegre, no Brasil, ampliando as opções para nossos passageiros. De Lagos a Washington DC na Cabo Verde Airlines, são necessárias 13 horas e 25 minutos, incluindo a escala em Sal, Cabo Verde. A próxima duração mais curta de outras companhias aéreas é de 20 horas 25mins”, disse a gestora.

Para melhorar os resultados da operação a Cabo Verde Airlines está, ainda segundo Tariye Orianzi, a trabalhar para conseguir concretizar interligações com os operadores locais nigerianos. "Precisamos fazer parceria com companhias aéreas locais para alimentar o tráfego de outras grandes cidades como Abuja, Port Harcourt e Kano", disse aquela responsável da companhia aérea.

No entanto, logo no primeiro dia de operações, surgiu um alerta. Gbenga Olowo, presidente da Aviation Roundtable and Safety Initiative, da Nigéria, reconheceu que “as vantagens da ligação via Sal ultrapassam largamente as desvantagens”, mas defendeu que a companhia cabo-verdiana deve ter cuidado com o cumprimento dos horários.

“O ponto negativo que notei foi o atraso na partida e chegada, eles devem prestar atenção para agendar a integridade. A integridade do cronograma da maioria das transportadoras africanas é questionável. Se estiver fazendo um voo de conexão de Sal para os EUA e estiver partindo de Lagos tarde, quando chegar a Sal, espero que o voo de Sal para os EUA ou a América do Sul não tenha partido. Portanto, eles devem prestar muita atenção à chegada e partida programada ”, disse.

Lagos é um dos novos destinos a serem explorados pela Cabo Verde Airlines. Além desta cidade nigeriana a Cabo Verde Airlines inaugurou recentemente ligações a Belo Horizonte, no Brasil, e a Washington D.C., nos Estados Unidos da América.

A ligação a Lagos, no contexto de Stopover no Sal, permitirá também atrair novos mercados emissores para o Turismo nacional.