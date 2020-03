Cabo Verde Airlines suspende temporariamente voo para Washington devido ao coronavírus

A Cabo Verde Airlines (CVA) anunciou hoje, em comunicado, a suspensão temporária dos voos de e para a capital dos Estados Unidos. Os voos ficam suspensos entre 8 de Março e 31 de Maio, especificou a companhia aérea.

A CVA justifica a decisão pela "procura de clientes significativamente reduzida, motivada por preocupações globais de saúde relacionadas ao COVID-19."

O comunicado assinado pelo presidente e CEO da empresa, Erlendur Svavarsson, relembra que o actual surto de coronavírus está a afectar as companhias aéreas em todo o mundo. As reservas têm diminuído "significativamente" e, "consequentemente, as companhias aéreas vêm reduzindo os seus horários de voo". Essa diminuição da procura está também afectar as linhas aéreas de Cabo Verde.

"A Cabo Verde Airlines monitoriza de perto os destinos onde o impacto do COVID-19 é mais pronunciado e os passageiros afectados pelos cancelamentos de voos serão contactados para acomodação e/ou outras alterações nas suas necessidades de viagem", elucida a nota, acrescentando que "aqueles que reservaram através de um agente de viagens serão contatados directamente pela agência a partir de 9 de Março, ou poderão entrar em contacto com a agência".

O comunicado da CVA relembra ainda que até agora não há casos confirmados de COVID-19 em Cabo Verde e a companhia aérea considera que a Ilha do Sal e o arquipélago continuam a ser um destino seguro para os viajantes".

No momento a CVA continuará a servir outros destinos, "de acordo com a procura de mercado", o que parece deixar em aberto a possibilidade de outras alterações nas suas rotas.

"A empresa já publicou um plano de contingência para a protecção de passageiros no seu site e continua a monitorizar o surto e a seguir as recomendações da OMS em todo o mundo, a fim de retomar as operações normais", finaliza a missiva.