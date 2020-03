Passageiros afectados pela suspensão dos voos da CVA podem reagendar ou receber vouchers

​A Cabo Verde Airlines (CVA) está a oferecer a possibilidade de reagendamento ou reembolso, por voucher, de bilhetes emitidos para os voos cancelados, na sequência da suspensão de toda a operação.

Na terça-feira, a companhia aérea anunciou o cancelamento de todos os voos previstos, pelo menos, para os próximos 30 dias.

“Face à situação referida, e tendo em conta a acção do Governo de Cabo Verde de encerrar as fronteiras do país, [a CVA] irá suspender temporariamente todas as suas actividades de transporte, a partir de 18-03-2020”, lê-se no comunicado de ontem.

Questionada pelo Expresso das Ilhas, a empresa esclarece agora que os passageiros afectados podem alterar a data de viagem, “sem taxa de alteração e sem pagar as diferenças de tarifa”, para uma data até 31 de Dezembro.

Em alternativa, os passageiros que ficam em terra poderão adiar a viagem, sem indicar agora a nova data, recebendo, para o efeito, um voucher válido por um ano, a partir da data de emissão. Esse voucher será usado, futuramente, em voos da própria CVA.

Todos os pedidos devem ser encaminhados para o email delayed.journey@ caboverdeairlines.com , com indicação dos dados da reserva.

O governo proibiu as ligações aéreas provenientes de 26 países, incluindo Portugal e Brasil. A medida entra em vigor às 0h00 de dia 19. Mesmo antes da proibição, a transportadora já havia suspendido várias rotas.

A pandemia de Covid-19 já infectou mais de 200 mil pessoas em todo o mundo. Há 8.200 mortos a registar.