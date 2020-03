CVA permite alteração de reservas sem penalização

​A Cabo Verde Airlines (CVA) alterou as regras para troca de datas de viagem, como forma de proteger os passageiros com bilhetes comprados entre 27 de Fevereiro e 30 de Abril e com voo marcado até 30 de Maio.

A decisão, que surge como resposta ao alastramento do novo coronavírus, permitirá aos passageiros a alteração das datas constantes da reserva, sem custos adicionais. O período de viagem para reagendamentos estende-se até 30 de Junho, refere a companhia aérea em comunicado. Deste modo, todos os bilhetes comprados entre 27 de Fevereiro e 30 de Abril, com data original de viagem até 30 de Maio de 2020, com origem ou destino em qualquer aeroporto servido pela CVA, poderão alterar as suas reservas até 14 dias antes da partida. Esta alteração será feita sem encargos ou taxas. O período de viagem para os reagendamentos estende-se até 30 de Junho de 2020. Também os passageiros com bilhetes reservados entre 27 de Fevereiro e 30 de Abril, de ou para Itália e que ainda não tenham iniciado a sua viagem poderão reagendar a mesma até 30 de Junho sem custos ou taxas, ou receber reembolso pelo bilhete. Recorde-se que o Governo suspendeu os voos provenientes de Itália, pelo menos, até ao final de Abril. O Expresso das Ilhas aguarda uma resposta da Cabo Verde Airlines sobre as alternativas oferecidas aos passageiros que compraram passagens antes de 27 de Fevereiro. Os pedidos de reagendamento podem ser feitos, nomeadamente, através do email change.my.flight@ caboverdeairlines.com . As condições podem ser consultadas no site da companhia. “Para a segurança dos passageiros, a frota da Cabo Verde Airlines está equipada com kits de prevenção que incluem máscaras e gel desinfectante”, acrescenta a CVA, em comunicado. A epidemia do novo coronavírus começou em Dezembro, na China e alastrou-se, nas últimas semanas, a mais de uma centena de países. Foram diagnosticados 117 mil casos da doença. Cabo Verde ainda não tem registo de casos. Esta terça-feira, o Primeiro-Ministro pediu responsabilidade social. Ulisses Correia e Silva falava na apresentação do Plano Nacional de Contingência, que sistematiza a resposta do país ao Covid-19. Uma das decisões do executivo passa pelo cancelamento de eventos internacionais que reúnam números elevados de participantes provenientes de países afectados pela epidemia. Como consequência, foi já confirmado o adiamento da edição deste ano do Kriol Jazz Festival.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.