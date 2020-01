Preços do turismo desceram 4,4% no último trimestre do ano passado

Números foram divulgados hoje pelo INE. Em comparação com o mesmo período de 2018, os preços do turismo em Cabo Verde desceram 4,4% no último trimestre de 2019.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística, a “classe dos Hotéis, Cafés e Restaurantes apresentou uma variação homóloga de -4,4%, 6,5 p.p. acima da que se verificou no trimestre anterior. A esta variação correspondeu uma contribuição de -4,4 p.p. para a variação do IPT Total”.

O INE destaca ainda “que a componente do Alojamento que corresponde a 70,1% da despesa turística com especial destaque para os Hotéis, registando uma contribuição negativa (-6,2 p.p.) de sinal idêntico à do trimestre anterior, mas de menor intensidade (6,4 p.p.). A Restauração, cujo peso representa cerca de 28,8% da despesa turística, pelo contrário, apresentou uma contribuição positiva (1,8 p.p.) ligeiramente mais fraca (-0,11 p.p.) que a do trimestre anterior”.

O INE avança igualmente que “o movimento dos preços das dormidas em Hotéis (com uma contribuição de -6,0 p.p.) e dos Aldeamentos Turísticos (estes uma menor contribuição negativa de -0,20 p.p.) foram completamente determinantes para este comportamento do IPT total. Dois componentes do IPT apresentaram contribuições de sentido oposto à dos restantes: os Restaurantes (1,87 p.p.) e os Hotéis-Apartamentos com uma contribuição marginalmente positiva (0,004 p.p.). De notar ainda dois componentes do IPT que apresentaram contribuições negativas: Cafés Bares e Similares (-0,06 p.p.) e Pensões (-0,01 p.p.). O nível médio dos preços das restantes componentes manteve-se praticamente constante em relação ao trimestre homólogo”.

No entanto, a variação trimestral foi positiva. O INE mostra, no relatório enviado à comunicação social, que os preços no sector turístico subiram 1% quando comparados com o terceiro trimestre do mesmo ano.

“A taxa de variação no trimestre em análise foi de 1,0%, superior em 1,0 p.p. à registada no trimestre anterior em que se situara em 0,0%. No mesmo trimestre do ano anterior verificara-se igualmente uma variação em cadeia negativa (-5,8%), inferior em -12,1 p.p. à do terceiro trimestre de 2018. Estes resultados são a consequência de movimentos sazonais de natureza mensal, com particular incidência na componente de Alojamento. Concretamente, a variação deste trimestre face ao anterior revela, contrariamente ao trimestre anterior, um aumento dos preços dos Serviços de Alojamento. Nos serviços prestados por Hotéis verificou-se um aumento dos preços (1,7%) e nos Aldeamentos Turísticos um ligeiro crescimento de 0,4%. Nos restantes serviços turísticos registaram-se variações nulas face ao trimestre anterior. Apenas os serviços prestados por residenciais apresentaram uma ligeira variação negativa (-0,1%)”.