Turismo dava emprego a mais de 9 mil pessoas em 2019

Números são do Instituto Nacional de Estatística no relatório sobre o sector turístico em 2019. No Sal, no ano passado, 53% dos trabalhadores estavam empregados no sector da hotelaria.

Segundo o relatório estatístico hoje divulgado pelo INE, no final de 2019 "os estabelecimentos hoteleiros inventariados empregavam cerca de 9.050 pessoas" o que, comparado com o ano passado, "corresponde a um acréscimo de 2,5%".

"Os hotéis continuam a empregar o maior número de pessoas, representando cerca de 85,2%, do total do pessoal", acrescenta o documento enviado à comunicação social. "Seguem-se as pensões (5,3%), os aldeamentos turísticos e as residenciais (ambos com 4,0%)".

A ilha do Sal, como já foi referido, continua a ser a ilha que emprega a maioria do pessoal nos estabelecimentos de alojamento turístico. "Cerca de 53 em cada 100 empregados dos referidos estabelecimentos estão nessa ilha; em seguida aparecem as ilhas da Boa Vista, com 24,7% e Santiago com 9,1%", destaca o INE.

O documento publicado pelo Instituto Nacional de Estatística refere ainda que no final do ano 2019, "estiveram em actividade 284 estabelecimentos hoteleiros, a mesma quantidade que o ano anterior" e ofereceram "uma capacidade de alojamento de 13.092 quartos traduzindo-se em decréscimos de -0,7%". Diz ainda o INE que se registou um acréscimo "de 21.059 camas e 27.911 lugares, traduzindo-se em acréscimos de 0,1% e 0,2%, respectivamente, em relação ao mesmo período do ano anterior".