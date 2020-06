Número de hóspedes diminuiu 26,9% no primeiro trimestre 2020

O número de hóspedes em Cabo Verde diminuiu 26,9% no primeiro trimestre de 2020 face ao período homólogo de 2019, conforme revelou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os dados sobre Estatísticas do Turismo- Movimentação de Hóspedes, referentes ao primeiro trimestre de 2020, indicam que a hotelaria registou mais de 170 mil hóspedes, correspondendo a uma diminuição de 26,9%.

O Reino Unido, segundo a mesma fonte, foi o principal país de proveniência de turistas. Os ingleses foram os turistas que permaneceram mais tempo em Cabo Verde, com uma estadia média de 7,5 noites.

As dormidas atingiram 996 mil no mesmo período, traduzindo-se numa variação negativa de 29,0%, em relação ao primeiro trimestre de 2019.

Numa análise por tipo de estabelecimentos, o INE informa que os hotéis continuam sendo os estabelecimentos hoteleiros mais procurados, representando 86,5 % do total das entradas.

Seguem-se as pensões com cerca de 4,9% e as residenciais com 4,8%. Relativamente às dormidas, os hotéis representam 94,1%, as residenciais 1,9%, as pensões com 1,8% e hotéis- apartamentos com 1,6%.

A Ilha do Sal, continuou a ter maior acolhimento, com 45,0% do total das entradas, seguida da ilha da Boa Vista, com 29,2% e Santiago com 9,9%. Em relação às dormidas, a ordem é a mesma: Sal com 53,4%, Boa Vista com 36,5% e Santiago, com 4,0%.