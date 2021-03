Hotéis com menos 74,7% de hóspedes em 2020

Dados foram hoje divulgados pelo INE. Em 2020 os hotéis tiveram uma quebra de 74,7% no número de hóspedes. Reino Unido foi o principal país de proveniência de turistas.

Durante o ano passado os hotéis, a nível nacional, receberam 207.125 hóspedes menos 74,7% do que o número que tinha sido registado durante o ano de 2019.

Segundo avança hoje o Instituto Nacional de Estatística "os hotéis continuam sendo os estabelecimentos hoteleiros mais procurados, representando 87,4 % do total das entradas. Seguem-se as pensões, as residenciais e os hotéis apartamentos, com cerca de 4,9%, 4,3% e 2,2%, respetivamente".

Relativamente às dormidas, "os hotéis representam 93,0%, os aldeamentos turísticos 2,6% e as pensões 1,8% e as residenciais 1,6%".

Em termos de procura por ilha o Sal continuou a ter maior acolhimento ao receber 40,2% do total das entradas, seguida "da Boa Vista, com 28,1% e de Santiago com 16,0%".

"Em relação às dormidas, a ordem é a mesma: Sal com 49,3%, Boa Vista com 37,6% e Santiago com 6,0%".

O Reino Unido manteve-se como o principal mercado emissor de turistas, no ano 2020, "com 19,4% do total das entradas, a seguir vêm França representando 10,3%, Alemanha com 11,0%, Países Baixos com 10,3% e Portugal com 6,1%".