Turismo: Preços com variação homóloga negativa de 0,9% no terceiro trimestre

Entre Julho e Setembro deste ano os preços da oferta turística em Cabo Verde sofreram uma quebra de 0,9% quando comparados com o mesmo período do ano passado. Em relação os segundo trimestre deste ano a descida foi de 1,2%.

Segundo aponta hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE) no Índice de Preços Turísticos a variação homóloga negativa de 0,9% foi determinada pela "classe dos Hotéis, Cafés e Restaurantes" que "apresentou uma variação homóloga de -0,9%, -1,1 p.p. abaixo da que se verificou no trimestre anterior" e pela componente do Alojamento "que corresponde a 67,8% da despesa turística com especial destaque para os Hotéis que correspondendo a 64,3% da despesa turística total registaram uma contribuição negativa (-0,64 p.p.) de sinal contrário à do trimestre anterior (-0,85 p.p.). A Restauração cujo peso representa cerca de 31,1% da despesa turística, apresentou igualmente uma contribuição negativa de 0,21 p.p.."

Já no que respeita à comparação com o segundo trimestre deste ano a taxa de "variação no trimestre em análise foi de -1,2%".

Estes resultados, explica o INE, "são a consequência de movimentos sazonais de natureza mensal, com particular incidência na componente de Alojamento".

"Concretamente, a variação trimestral revela, contrariamente ao trimestre anterior, uma quebra dos preços dos Serviços de Alojamento. Nos serviços prestados por Pousadas verificou-se uma diminuição dos preços(-11,6%), os Hotéis (-1,4%), Restaurantes (-0,9%), os Hotéis-Apartamentos (-0,5%), as Pensões (-0,3%) e as Residenciais (-0,2%). Nos restantes serviços turísticos registaram-se variações nulas face ao trimestre anterior".