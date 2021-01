Preços do turismo desceram 8% no final de 2020

Queda de 8% nos preços do turismo, nos últimos três meses do ano, foi hoje anunciada pelo INE

"A variação trimestral observada no quarto trimestre de 2020 foi de -6,2%, inferior em 5,0 p.p. ao valor registado no trimestre anterior que apresentou uma variação de -1,2%, reflexo do padrão de sazonalidade deste indicador. No quarto trimestre de 2019 esta variação tinha sido positiva e relativamente intensa (1,0%), situando-se 7,2 p.p. abaixo da actual", aponta, hoje, o Instituto Nacional de Estatística no Índice de Preços Turísticos relativo ao quarto trimestre de 2020 que destaca igualmente que em "2020 os preços dos serviços turísticos apresentaram uma taxa de variação de -3,0%" face a 2019.

O documento do INE aponta ainda que a "classe dos Hotéis, Cafés e Restaurantes apresentou uma variação homóloga de -8,1%, 7,2 p.p. abaixo da que se verificou no trimestre anterior. A esta variação correspondeu uma contribuição de -8,0 p.p. para a variação do IPT Total. Note-se que a componente do Alojamento que corresponde a 67,8% da despesa turística com especial destaque para as Pensões que correspondendo a 64,5% da despesa turística total registaram uma contribuição negativa (-0,01 p.p.) de sinal idêntico à do trimestre anterior, mas de menor intensidade (0,004 p.p.). A Restauração cujo peso representa cerca de 31,1% da despesa turística, apresentou uma contribuição negativa (-0,67 p.p.) ligeiramente mais fraca (-0,21 p.p.) que a do trimestre anterior".