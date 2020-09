Câmara de Comércio do Barlavento elege nova direcção na sexta-feira

A Câmara de Comércio do Barlavento (CCB) realiza na sexta-feira uma assembleia-geral electiva a partir de Mindelo, com a participação por videoconferência dos associados das restantes ilhas do Barlavento, para escolherem a próxima direcção para o período 2020-2024.

Estas informações foram avançadas à Inforpress pelo presidente cessante da CCB, Belarmino Lucas, que explicou que por causa do momento atípico provocado pela pandemia da covid-19, os associados das ilhas de Santo Antão, São Nicolau, Sal e Boa Vista terão a possibilidade de participar na assembleia-geral electiva por videoconferência. Neste momento, adiantou Belarmino Lucas, que lidera esta agremiação há dois mandatos, concorrem duas listas, uma encabeçada por Jorge Maurício, ex-presidente do conselho de administração da Enapor, e actual vice da equipa liderada por Belarmino Lucas e outra liderada pelo gestor Rafael Vasconcelos. Além de eleger a nova direcção a agremiação empresarial vai discutir o Relatório de Actividades e Contas de 2019. A Câmara de Comércio do Barlavento surgiu da fusão entre a Associação Comercial, Industrial e Agrícola do Barlavento (ACIAB) e a Câmara do Comércio Indústria e Serviços da região (CCIASB). A fusão das duas entidades aconteceu numa assembleia geral extraordinária em Janeiro de 2012. Esta associação conta com cerca de 400 sócios, entre os quais profissionais liberais, micro, pequenas, médias e grandes empresas, que integram a rede empresarial, que teve origem na Associação Comercial, Industrial e Agrícola do Barlavento (ACIAB), fundada em 1918.

