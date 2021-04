Número de passageiros nos aeroportos nacionais aumentou 28% em Março

O número de passageiros nos aeroportos nacionais aumentou para quase 32.500. Um crescimento de 28% entre Fevereiro e Março e a maior subida mensal em vários meses.

De acordo com dados compilados hoje pela Lusa a partir do boletim de tráfego da empresa pública Aeroportos e Segurança Aérea (ASA) relativo ao primeiro trimestre de 2021, os aeroportos nacionais receberam no mês de Março 820 aeronaves (crescimento de 23,6% face a Fevereiro) em voos internacionais e domésticos.

Já o número de passageiros em embarques, desembarques e trânsito foi de 18.594 em voos domésticos e 13.862 em voos internacionais, totalizando desta forma 32.456 passageiros, contra os 25.350 em Fevereiro.

No acumulado do primeiro trimestre, os aeroportos nacionais movimentaram 2.314 aeronaves, uma quebra de 72% face às 8.143 movimentadas no mesmo período de 2020, ainda antes dos efeitos da pandemia de covid-19. Em termos de passageiros, o acumulado foi de 96.157, uma quebra de 85% face aos 636.018 nos três primeiros meses de 2020.

O Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, na ilha do Sal, que antes da pandemia registava um movimento anual acima de um milhão de passageiros, contou no primeiro trimestre deste ano com apenas 16.037 passageiros em desembarques e embarques de voos internacionais e domésticos, o que representa uma quebra de 95% face ao mesmo trimestre de 2020.

O aeroporto da capital, na Praia, movimentou no primeiro trimestre um total de 54.628 passageiros em voos internacionais e domésticos, uma quebra de 58% face ao mesmo período de 2020.