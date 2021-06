Aeroportos nacionais dão sinais de recuperação

O movimento de passageiros nos aeroportos nacionais aumentou mais de 22% de Março para Abril, para quase 39.800, mantendo a tendência de crescimento após a pandemia de covid-19 afectar o tráfego aéreo, indicam dados oficiais.

De acordo com dados compilados hoje pela Lusa a partir dos indicadores de tráfego da Agência de Aviação Civil (AAC), os aeroportos e aeródromos do arquipélago registaram em Abril um movimento de 969 aeronaves em embarques e desembarques (crescimento de 18,1% face Março), em voos internacionais e domésticos.

Já o número de passageiros em embarques, desembarques e trânsito foi de 19.078 em voos domésticos e 20.715 em voos internacionais, totalizando desta forma um movimento global de 39.793 passageiros, contra os 32.456 passageiros em Março e 25.350 em Fevereiro deste ano.

Em Abril de 2020 não se registaram voos comerciais internacionais e domésticos, face à decisão do Governo cabo-verdiano de suspender todas as ligações, para travar a progressão da pandemia de covid-19.

Já em Abril de 2019, segundo o histórico da AAC, registou-se o movimento de 163.744 passageiros em embarques e desembarques de voos internacionais e 68.199 em voos domésticos, movimentando globalmente 2.688 aeronaves e 231.943 passageiros.

Segundo dados anteriores da ASA, o Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, na ilha do Sal, que antes da pandemia registava um movimento anual acima de um milhão de passageiros, contou no primeiro trimestre deste ano com apenas 16.037 passageiros em desembarques e embarques de voos internacionais e domésticos, o que representa uma quebra de 95% face ao mesmo trimestre de 2020.

Globalmente, os aeroportos cabo-verdianos movimentaram quase 776.000 passageiros em 2020, perdendo praticamente dois milhões de passageiros no espaço de um ano (-72%), devido à pandemia, segundo um relatório da ASA.