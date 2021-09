Cancelamentos da TUI UK afectam Cabo Verde

Operador britânico anulou viagens para o arquipélago até ao dia 9 de Outubro

A TUI do Reino Unido e Irlanda publicou nova actualização sobre o programa de viagens – são feitas de 3 em 3 semanas – e as notícias não são boas para alguns dos principais destinos turísticos do mundo, já que a maior operadora de turismo britânica mantém grande parte de suas operações canceladas.

Conforme relata a Travelweekly, há muitos destinos de praia que ainda não estarão disponíveis para os britânicos.

As viagens para a Turquia com voos próprios são canceladas até 30 de Setembro. As viagens operadas por outras empresas fora da TUI são canceladas até 31 de Outubro.

As viagens próprias para Aruba, Cabo Verde, Costa Rica, República Dominicana, Egipto, Florida, Jamaica e México estão canceladas até 9 de Outubro.

As viagens com voos não operados pela TUI para o Canadá, Índia, Indonésia, Quénia, Maldivas, Maurícias, Seychelles, Sri Lanka, Tanzânia, Trinidad e Tobago, Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos) e Estados Unidos também foram suspensas até 9 de Outubro.

A empresa refere que não levará "nenhum cliente para destinos vermelhos ou para aqueles que exigem quarentena à chegada, que não pode ser evitada com um teste Covid".