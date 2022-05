Exportações aumentam 18,1% no 1º trimestre de 2022

Cabo Verde registou um acréscimo das exportações de 18,1 % no primeiro trimestre de 2022, totalizando 934 mil contos. Esse acréscimo corresponde a um aumento de cerca de 143 mil contos face ao mesmo período em 2021, segundo os dados provisórios do Comércio Externo.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) no seu quadro estatístico do Comércio Externo do mês de Março, informa que a Europa, continua a ser o principal cliente de Cabo Verde, absorvendo cerca de 96,4% do total das exportações.

Segundo a mesma fonte, a Espanha, lidera o ranking dos principais clientes de Cabo Verde na zona económica europeia, representando, no período em analise, 57,1% do total das exportações.

Os produtos mais exportados foram os Preparados e conservas de peixes, representando 70,5%, os Vestuários com 11,3% do total e os calçados ocupam com um peso de 7,8%.

Também as importações registaram um acréscimo de 22,9%, face ao mesmo período do ano anterior.

O continente europeu, de acordo com o INE, continua a ser o principal fornecedor de Cabo Verde, com 70,6% do montante total, seguido de Ásia/Oceânia (14,1%), América (10,6%), África (2,5%) e Resto do Mundo (2,2%).

Portugal lidera entre os fornecedores de Cabo Verde, com 43,8% do total, (5,6 p. p. inferior em relação ao mesmo período do ano anterior), seguido de Espanha, Itália, Países Baixos e Brasil com respetivamente, (8,2%, 5,3%, 4,7% e 4,5%) do total das importações.

Os dados apontam que os dez principais produtos importados, atingiram 53,2% do montante total das importações de Cabo Verde, contra os 54,5% alcançados por esses mesmos

produtos no período homólogo.

Os produtos mais importados foram combustíveis (15,8%), veículo automóveis (5,8%), ferro e suas obras (5,6%), reatores e caldeiras (5,5%) e máquinas e motores (4,1%).

Por sua vez, as importações por grandes categorias de bens mostram que, no 1º trimestre de 2022, os Bens de Consumo (24,4%), os bens Intermédios (16,0%) e os Combustíveis (84,1%) evoluíram positivamente em relação ao mesmo período de 2021.

Em contrapartida, os Bens de Capital (19,2%), evoluíram negativamente em relação ao período homologo.

Os Bens de Consumo continuam sendo a principal categoria económica de bens importados por Cabo Verde, com um peso de 45,2%, seguido dos Bens Intermédios (31,4%), Combustíveis (15,8%) e Bens de Capital (7,6%), do total das importações face ao mesmo período de 2021.

O INE destaca um aumento das Reexportações em (71,3%) comparativamente ao mesmo período de 2021 e o aumento de 23,1% do deficit da balança comercial. Já a taxa de cobertura diminuiu em 0,2 pontos percentuais.