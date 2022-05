A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em Julho terminou a sessão de segunda-feira no mercado de futuros em Londres em alta de 0,72 %, para os 113,25 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência em Cabo Verde para a fixação dos preços dos combustíveis, fechou o dia no International Exchange Futures 70 cêntimos acima dos 112,55 dólares com que encerrou as transações na sexta-feira.

Durante o dia o Brent esteve entre os 111,8 e os 114,0 dólares, o que foi atribuído pelos analistas a um aumento da procura nos EUA e ao enfraquecimento do dólar.