Cotação do Brent para entrega em Julho supera os 120 dólares

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em Julho terminou a sessão de ontem, segunda-feira, no mercado de futuros de Londres em alta de 1,88%, para os 121,67 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência em Cabo Verde para a fixação dos preços dos combustíveis, concluiu a sessão de ontem no International Exchange Futures a cotar 2,24 dólares acima dos 119,43 dólares com que fechou as transações na sexta-feira.

O preço do Brent superou o limiar simbólico dos 120 dólares por barril no dia em que s dirigentes da União Europeia procuram um acordo para sancionar o petróleo russo.

A perspectiva de o nível da oferta se reduzir, com um possível embargo europeu, tem contribuído para pressionar os preços no sentido da alta.

Mas o dia de hoje também foi marcado pelo anúncio de a cidade chinesa de Xangai ir terminar o confinamento dos seus 26 milhões de habitantes, na quarta-feira, encerrados durante os últimos dois meses devido à pandemia do novo coronavirus.

O esperado aumento da procura à medida que a actividade económica na China ganhar ímpeto também esteve entre as ponderações dos investidores.

Os analistas apontaram também a desvalorização do dólar, moeda de transação destes contratos, como uma das razões para a subida da cotação do barril.