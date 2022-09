Preço do barril Brent continua a descer

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em Novembro terminou a sessão de ontem no mercado de futuros de Londres em baixa de 2,42%, para os 84,01 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência em Cabo Verde para a fixação dos preços dos combustíveis, concluiu a sessão de ontem no International Exchange Futures a cotar 2,08 dólares abaixo dos 86,09 com que fechou as transacções na sexta-feira.

O receio que as medidas dos bancos centrais para conter a inflação prejudiquem o crescimento da economia e afetem a procura do petróleo continua a pesar sobre a cotação do barril.

Os analistas do mercado já estão a conceber o cenário de o grupo designado por OPEP+, que junta os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), juntamente com aliados liderados pela Federação Russa, analise cortes de produção, para fazer subir os preços, na sua reunião de 05 de Outubro.