Smartwings liga Cabo Verde a Espanha a partir de amanhã

A companhia aérea Smartwings iniciará operações entre Sal e Bilbao, no norte da Espanha, a partir desta quarta-feira, 19.

Segundo um comunicado da Cabo Verde Airports, a rota entre a ilha do Sal e Bilbao terá voos às quartas-feiras, enquanto a rota Bilbao-Sal estará disponível às quintas-feiras.

A rota, operada em regime charter, funcionará entre os dias 19 de Junho e 11 de Setembro.

“Excelentes notícias para quem já está a pensar em férias de verão. Já amanhã, 19 de Junho inauguramos uma nova rota! Desta vez para Bilbao, a partir da ilha do Sal. Aproveite esta oportunidade para conhecer esta cidade do norte da Espanha, as suas montanhas verdejantes, o Museu Guggenheim e o bairro antigo, com as suas famosas sete ruas”, lê-se.

A Smartwings, anteriormente Travel Service, é uma companhia aérea checa sediada em Praga, fundada em 1997.