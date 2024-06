Exportação nacional de peixe enlatado aumenta 17%

A exportação de peixe enlatado aumentou 17% nos primeiros quatro meses deste ano, comparando com o mesmo período de 2023, segundo dados do banco central, consultados hoje pela Lusa.

Com as contas da primeira terça parte do ano fechadas, o total de peixe enlatado exportado por Cabo Verde chegou a cerca de dois mil milhões de escudos.

Os dados da exportação têm grandes oscilações no período: o valor mais baixo foi de 86,4 milhões de escudos em Janeiro e o mais alto foi quase 11 vezes maior, chegando a 947,1 milhões de escudos em Março.

O peixe enlatado (atum, melva, cavala e sarda) representa 75% das exportações de mercadorias nacionais e vai quase todo para Espanha, país de origem dos grupos privados que têm as principais unidades de processamento e conservas do arquipélago.

Uma delas (Atunlo) está parada desde Fevereiro, entrou em falência em Espanha e o sindicato do sector em Cabo Verde não tem informações sobre o futuro dos 210 trabalhadores da fábrica, na ilha de São Vicente.

A produção de enlatados depende de peixe capturado fora de Cabo Verde, mas está autorizado a beneficiar das mesmas isenções aduaneiras para entrar na Europa, como se fosse do arquipélago, graças a uma derrogação de regras concedida pela União Europeia (UE).

A exportação de mercadorias representa apenas um décimo daquilo que Cabo Verde exporta em serviços (sobretudo ligados ao turismo), ou seja, o sector terciário, motor da economia do arquipélago.

Ainda assim, as actividades ligadas à exportação de bens têm importância ao nível do emprego que geram junto de várias comunidades do país.

Os dados do primeiro quadrimestre de 2024 mostram ainda tendências distintas nos outros dois sectores com alguma relevância na venda de bens para o exterior, depois dos produtos do mar.

O valor do vestuário exportado, produzido em confecções de Cabo Verde, cresceu quase 12% no primeiro quadrimestre para 215 milhões de escudos, face ao mesmo período de 2023.

Já o valor da exportação de calçado caiu perto de 21% para 88 milhões de escudos.

Vestuário e calçado valem, respectivamente, 12% e 7% do valor das exportações totais de mercadorias.

Ao nível das trocas de mercadorias com o resto do mundo, Cabo Verde é um país importador (sobretudo da Europa): o valor das importações é cerca de 12 vezes superior ao dos produtos exportados.

É a venda para o exterior de serviços ligados ao turismo, bem como o contributo de remessas de emigrantes e outros rendimentos, que permite equilibrar a balança corrente a favor do arquipélago, tendo atingido um saldo positivo de 3,7 mil milhões de escudos no primeiro trimestre deste ano.