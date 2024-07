Ministro das Finanças defende clareza e transparência nos futuros leilões do INPS

O ministro das Finanças, Olavo Correia, defendeu hoje clareza, transparência e segurança regulamentar para garantir o sucesso dos futuros leilões que o INPS possa realizar, reforçando assim a confiança e a estabilidade necessárias para a modernização do sistema financeiro cabo-verdiano.

À imprensa, à margem da primeira conferência de sustentabilidade do banco Interatlântico, o governante disse que é necessário rever toda a arquitetura, regulamentos e mecânica de gestão dos leilões antes de prosseguir com novos processos.

"Nós recomendamos ao INPS para olhar de novo para toda a arquitetura, os regulamentos e toda a mecânica em termos de gestão dos leilões, articular com o Banco de Cabo Verde, articular com o Governo de Cabo Verde, neste caso com o Ministério das Finanças e o Ministério da Família e Inclusão Social," apontou.

O Vice-Primeiro-Ministro ressaltou que a transparência e segurança são fundamentais que fortalecerá o sistema financeiro.

"Quando tudo estiver devidamente clarificado, transparente, seguro do ponto de vista do regulamento, vamos avançar para o processo de leilões. Penso que é muito importante que avancemos, porque isso será bom para o sistema financeiro”, clarificou.

Segundo Olavo Correia, o governo não quer ruídos no sistema financeiro que vive de confiança, vive de estabilidade, vive de previsibilidade.

"Portanto, o que importa agora é o INPS, a sua administração, com a maior urgência possível, reajustar todo o aparato em termos de procedimentos para a futura dos leilões, articular com as entidades competentes que já foram previamente definidas pelo Governo de Cabo Verde e retomar os processos de leilões", pontuou.

Olavo Correia assegurou que todos os actores do sistema financeiro estão de acordo com este procedimento e que, uma vez ajustados os procedimentos, os leilões poderão continuar.

"Eu penso que todo o sistema financeiro está de acordo com esse procedimento. Uma vez ajustado relativamente aos procedimentos e estando todas as partes de acordo e tendo todos os aspectos de conhecimento prévio daquilo que vai acontecer, penso que não haverá problemas para podermos continuar e darmos assim um contributo para a modernização do sistema financeiro cabo-verdiano num quadro de competição”, afirmou.