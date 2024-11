Economia fica acima da média no 3.º trimestre de 2024 e mantém tendência ascendente

O ritmo de crescimento económico no terceiro trimestre de 2024, situou-se acima da média da série, tendo atingido um valor muito superior relativamente ao mesmo período do ano 2023, revelando que a conjuntura económica é favorável, conforme anunciou hoje o INE.

Segundo o Instituto Nacional de Estatísticas, o ritmo de crescimento económico aumentou em relação ao segundo trimestre de 2024.

O indicador de confiança continuou a tendência ascendente dos últimos trimestres, situando-se acima da média da série e a conjuntura no sector é favorável.

Questionados ainda sobre as limitações, os empresários assinalaram insuficiência da procura e ruptura de stocks, como sendo os principais constrangimentos ao desenvolvimento normal da actividade das empresas comerciais em Cabo Verde.

Ainda, referiram preços de venda demasiado elevados e outros factores.

No turismo, os resultados do INE apontam que o indicador de confiança continuou a tendência ascendente do último trimestre, situando-se ainda acima da média da série. A conjuntura no sector é favorável.

Em comparação com o trimestre homólogo, observa-se que o indicador apresentou uma ligeira diminuição. Encontrar pessoal com formação e insuficiência da procura foram os principais obstáculos ao desenvolvimento normal da atividade das empresas no terceiro trimestre de 2024.

Relativamente à construção, o indicador de confiança teve a tendência ascendente dos últimos trimestres, situando-se acima da média da série. A conjuntura no sector é favorável.

Conforme o INE, os empresários indicaram nível elevado da taxa de juro, absentismo da mão de obra e outros fatores, como sendo os principais constrangimentos do sector no decorrer do segundo trimestre de 2024.

Referiram ainda dificuldade na obtenção de crédito bancário.

Já no comércio em feira, apesar do indicador de confiança se situar abaixo da média da série, teve tendência ascendente em relação ao trimestre passado e evoluiu positivamente relativamente ao mesmo período do ano de 2023, concluindo que a conjuntura neste sector continua desfavorável.

Na indústria transformadora, o indicador de confiança continuou com a tendência ascendente do trimestre anterior, situando-se acima do nível da média da série. A conjuntura no sector é favorável.

As principais causas das dificuldades sentidas pelos empresários prendem-se com elevado absentismo do pessoal ao serviço, excesso de interferências e regulamentações estatais e outros factores. Teve ainda frequentes avarias mecânicas nos equipamentos.

O indicador de confiança nos transportes e serviços auxiliares aos Ttansportes continuou com a tendência ascendente do último trimestre, situando-se ainda acima da média da série.

A conjuntura no sector é favorável neste trimestre. Outros factores e a concorrência, influenciaram negativamente a actividade das empresas no decorrer do terceiro trimestre de 2024.

Ainda referiram encontrar pessoal qualificado e regulamentações estatais.