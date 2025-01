PIB cresce 3,3% no terceiro trimestre de 2024

O Produto Interno Bruto (PIB) registou um crescimento de 3,3% em termos reais no terceiro trimestre de 2024, impulsionado pela Agricultura, Indústria Transformadora, Transportes e Alojamento e Restauração. No lado da despesa, o aumento foi atribuído ao crescimento do consumo privado e das exportações de bens, segundpo revelou hoje o Instituto Nacional de estatísticas (INE).

Segundo o INE, no terceiro trimestre de 2024, o PIB registou uma variação homóloga positiva de 3,3% em termos reais, taxa inferior em 5,1 pontos percentuais (p.p.) à verificada no segundo trimestre (8,5%) de 2024. No primeiro trimeste tinha sido 10,9.

O Valor Acrescentado Bruto (VAB), a preços de base, registou no 3º trimestre uma evolução homóloga positiva de 2,6% em termos reais, diminuindo em 6,1 p.p. em relação ao trimestre anterior.

O VAB do ramo da Agricultura aumentou 19,6% no 3º trimestre de 2024, contribuindo positivamente em 0,5 p.p. na variação total do crescimento do PIB.

Já o VAB do ramo das Indústrias transformadoras registou um aumento de 11,4% (+10,3% no 2ºtrimestre de 2024), contribuindo positivamente em 0,5 p.p. para a variação total do crescimento do PIB.

No VAB do ramo da Construção verificou-se um aumento de 7,8% no 3º trimestre, tendo uma contribuição positiva de 0,3 p.p. na variação total do crescimento do PIB.

Ainda segundo o INE, comparativamente ao mesmo trimestre de 2023, o VAB do ramo de Comércio apresentou, no 3º trimestre de 2024, uma variação homóloga negativa de 2,1% em volume (+13,7% no trimestre anterior), traduzindo-se num contributo negativo de 0,2 p.p. para a variação total do PIB.

O VAB dos ramos de Transporte e armazenagem e de Alojamento e restauração, apresentaram, em termos reais, uma variação de 4,5% e 20,8%, respetivamente, no 3º trimestre (contribuindo em 0,5 p.p. e 1,4 p.p. respetivamente, para a variação total do crescimento do PIB).

Por sua vez, os Impostos líquidos de subsídios sobre os produtos, em termos reais, apresentaram uma variação homóloga positiva de 7,3% no 3º trimestre, contribuindo em 1,1 p.p. para a variação total do PIB.

O Consumo Final (privado e público) teve uma variação homóloga positiva de 1,2% no 3º trimestre de 2024 (+6,1% no trimestre anterior).

Já o consumo privado aumentou 2,9% em termos reais, no 3o trimestre de 2024 (+5,2% no 2º trimestre). O consumo público apresentou uma taxa de variação homóloga negativa de 5,1%, em volume (+9,0% no trimestre anterior).

O INE aponta que o investimento registou uma variação homóloga negativa de 19,6%, em volume, no 3º trimestre de 2024 (+5,5% no trimestre anterior).

As Exportações de Bens e Serviços, em volume, no 3o trimestre, apresentaram uma variação homóloga negativa de 1,2% (+19,8% no trimestre anterior).

As exportações de bens cresceram 1,2% em termos homólogos (+13,1% no trimestre anterior), enquanto as exportações de serviços tiveram uma variação negativa de 0,5% (+21,9% no 2º trimestre).

Quanto as importações de Bens e Serviços, em volume, diminuíram 11,2% em termos homólogos (+10,6% no trimestre anterior), observando-se uma diminuição nas duas componentes, com variações negativas de 12,6% nas importações de bens (+11,1% no 2o trimestre) e de 5,2% nas de serviços (+9,1% no trimestre anterior).

Variação acumulada no Trimestre

No acumulado dos três primeiros trimestres de 2024, o crescimento ficou-se a dever, fundamentalmente às actividades Agricultura, das Indústrias transformadoras, de Transporte e armazenagem, do Alojamento e restauração, das Atividades de serviços às empresas e dos Impostos líquidos de subsídios sobre produtos, segundo a mesma fonte.