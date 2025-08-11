Indicador de clima económico mantém tendência ascendente no 2.º trimestre de 2025

No 2.º trimestre de 2025, o indicador de clima económico situou-se acima da média da série, atingindo um valor muito superior relativamente ao mesmo período do ano de 2024, revelando que a conjuntura económica é favorável, segundo informou hoje o Instituto Nacional de Estatíscas (INE).

Conforme o INE, comparativamente ao trimestre anterior, o indicador do clima continuou a tendência ascendente, ou seja, o ritmo de crescimento económico teve um aumento em relação ao 1.º trimestre de 2025.

O indicador de confiança teve uma evolução positiva quando comparado com o trimestre homólogo.

Segundo a mesma fonte, esta evolução deveu-se ao comportamento positivo da variável perspetiva de actividade, relativamente ao mesmo período do ano de 2024.

No 2.º trimestre de 2025, o indicador de confiança continuou a tendência ascendente do 1.º trimestre de 2024, situando-se ainda acima da média da série. A conjuntura no setor é favorável.

Ainda de acordo com o INE, absentismo do pessoal ao serviço, rutura de stock e outros factores foram referidos como sendo os principais constrangimentos ao desenvolvimento normal da actividade das empresas comerciais em Cabo Verde. Também foi referida insuficiência da procura.

No que diz respeito ao turismo, em comparação com o trimestre homólogo, observa-se que o indicador apresentou um aumento. De acordo com os resultados obtidos no 2.º trimestre de 2025, constata-se que o indicador de confiança contrariou a tendência ascendente do último trimestre, situando-se ainda acima da média da série.

A conjuntura no sector é favorável. Outros factores e insuficiência da procura foram os principais obstáculos ao desenvolvimento normal da actividade das empresas no 2.º trimestre de 2025. Ainda, foi referida a dificuldade em encontrar pessoal com formação.

Relativamente à Construção,o indicador de confiança evoluiu positivamente comparativamente ao trimestre homólogo. Esta evolução deveu-se ao comportamento positivo das três variáveis, carteira de encomenda actual, perspectiva de actividade e perspectiva de emprego, face ao trimestre homólogo. A conjuntura no sector é favorável.

Conforme a mesma fonte, nível elevado da taxa de juro, absentismo da mão de obra, insuficiente capacidade de oferta e outros factores foram os principais constrangimentos do sector no decorrer do 2.º trimestre de 2025. Referiram ainda dificuldade na obtenção de crédito bancário.

Quanto ao Comércio em Feira, de acordo com os resultados obtidos no 2.º trimestre de 2025, o indicador de confiança teve tendência ascendente, evoluindo positivamente relativamente ao mesmo período do ano de 2024. Nota-se que a conjuntura neste sector é favorável, situando-se acima da média da série.

O indicador de confiança na Indústria Transformadora continuou a tendência ascendente do trimestre anterior, situando-se acima do nível da média da série. A conjuntura no sector é favorável.

As principais causas das dificuldades sentidas pelos empresários prendem-se com excesso de regulamentações estatais, elevado absentismo do pessoal ao serviço e falta de matéria-prima. Referiram ainda frequentes avarias mecânicas, segundo o INE.

Finalmente, nos Transportes e Serviços Auxiliares aos Transportes, o ndicador de confiança evoluiu positivamente relativamente ao mesmo período do ano de 2024.

A conjuntura no sector é favorável neste trimestre. Outros factores, dificuldade em encontrar pessoal qualificado e a concorrência foram os principais obstáculos às empresas do sector de transportes e serviços auxiliares aos transportes. A

inda, as regulamentações estatais tiveram influência negativa na actividade das empresas no decorrer do 2.º trimestre de 2025.