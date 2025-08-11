Desemprego recua para 7,5% no 1º semestre de 2025

A taxa de desemprego desceu para 7,5% no primeiro semestre de 2025, uma redução de 1,3 pontos percentuais face ao mesmo período do ano anterior. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatísticas (INE), o número de desempregados foi estimado em 17.123 indivíduos, menos 10,1% do que em 2024.

Conforme o INE, as Estatísticas do Mercado do Trabalho do 1º semestre de 2025, a população em idade activa (15 anos ou mais) foi estimada em 374.871 indivíduos, correspondendo a 72,9% da população total.

Em comparação com o mesmo período de 2024, a população activa registou um acréscimo de 5,7% (+12.375 indivíduos), enquanto a população inactiva apresentou uma redução de 5,6% (-8.694 indivíduos).

No período em análise, a população economicamente activa foi estimada em 228.139 indivíduos, registando um acréscimo de cerca de 14.300 pessoas face ao mesmo período de 2024. Este aumento refletiu-se em ambos os sexos, sendo que entre as mulheres, o número de activos atingiu 104.640 (+7.602), enquanto entre os homens chegou a 123.499 (+4.773).

A taxa de actividade foi estimada em 60,9%, correspondendo a um aumento de 2,7 pontos percentuais face ao mesmo período do ano anterior. Por sexo, o INE aponta que a taxa de actividade foi de 67,0% nos homens e de 54,9% nas mulheres, evidenciando uma diferença de 12,1 pontos percentuais entre os dois grupos.

Por concelho, destacam-se Boa Vista e Sal com as taxas de actividade mais elevadas, respectivamente 79,1% e 77,8%, ambas acima da média nacional. Em contraste, os valores mais baixos registaram-se em São Miguel (31,5%) e São Salvador do Mundo (39,5%).

População empregada

No 1º semestre de 2025, a população empregada foi estimada em 211.015 indivíduos, correspondendo a uma taxa de emprego de 56,3%. Face ao mesmo período de 2024, registou-se um aumento de aproximadamente 14.300 indivíduos empregados.

Por sexo, os homens representaram 54,8% do total da população empregada (115.577), enquanto as mulheres corresponderam a 45,2% (95.438). A taxa de emprego manteve-se mais elevada entre os homens (62,7%) do que entre as mulheres (50,1%).

Quanto à estrutura etária, os grupos de 25-34 anos e 35-64 anos registaram as taxas de emprego mais elevadas, respectivamente 74,0% e 79,0%. Já entre os jovens de 15-24 anos, a taxa situou-se em 30,3%.

A nível territorial, o INE aponta que os concelhos de Boa Vista (77,8%) e Sal (76,7%) continuaram a apresentar as taxas de emprego mais altas, seguidos pela Praia (58,3%) e São Vicente (57,5%).

Ainda no 1º semestre de 2025, a estrutura do emprego por sector de atividade manteve-se relativamente estável. O sector terciário permaneceu como principal empregador, concentrando 145.294 postos de trabalho, o que corresponde a 68,9% do total.

Já o sector secundário registou 48.524 empregos (23,0%), enquanto o sector primário absorveu 17.196 (8,1%).

Entre os ramos de actividade, destacou-se o “comércio, reparação de automóveis e motociclos”, que empregou cerca de 16,0% da população ativa empregada (15 anos ou mais). Seguiram-se os ramos da “construção” (13,6%), “alojamento e restauração” (10,5%) e “administração pública” (9,8%).

Quanto ao estatuto no emprego, o sector empresarial privado manteve-se como principal empregador, abrangendo 45,6% da população empregada. Em seguida, destacaram-se os trabalhadores por conta própria (21,6%) e a Administração Pública (18,6%).

No que se refere à informalidade, estimou-se que 98.069 indivíduos trabalhavam em empregos informais, representando 46,5% do total dos empregados. Destes, a maioria era constituída por trabalhadores por conta de outrem (56,4%) e por conta própria (37,4%). A análise por sexo revelou que 59,2% dos informais eram homens e 40,8% mulheres.

População subempregada e desempregada

Segundo o INE, o subemprego corresponde à proporção de indivíduos empregados que, na semana de referência, trabalharam menos de 35 horas nas atividades exercidas e declararam disponibilidade para trabalhar mais horas, caso tivessem encontrado outra actividade.

No 1º semestre de 2025, a população em situação de subemprego foi estimada em 15.528 indivíduos, correspondendo a uma taxa de 7,4%. Este valor representa uma redução de 1,3 pontos percentuais face ao mesmo período de 2024 (8,8%).

Por meio de residência, o subemprego apresentou maior incidência no meio rural (11,1%) do que no urbano (6,4%). Em termos de sexo, a taxa foi de 9,0% entre as mulheres e de 6,0% entre os homens.

Por seu turno, a população desempregada foi estimada em 17.123 indivíduos, correspondendo a uma taxa de desemprego de 7,5%. Este valor traduz uma redução de 1,3 pontos percentuais face ao mesmo período de 2024.

Por sexo, a taxa de desemprego situou-se em 6,4% entre os homens e em 8,8% entre as mulheres. Quanto ao meio de residência, registou-se uma taxa de 7,9% no meio urbano (8,4% em 2024) e de 5,8% no meio rural (10,5% em 2024), o que corresponde a decréscimos de 0,5 e 4,7 pontos percentuais, respectivamente.

Do ponto de vista etário, a taxa de desemprego foi de 14,9% entre os jovens de 15-24 anos e de 8,4% no grupo de 25-34 anos. A análise por concelho mostrou que Praia (11,9%), Santa Cruz (11,6%) e São Salvador do Mundo (11,5%) registaram as taxas de desemprego mais elevadas.

Em contrapartida, os valores mais baixos observaram-se em Ribeira Grande (0,9%), Maio (0,9%) e São Miguel (1,3%).

População inactiva

O estudo mostra que no 1º semestre de 2025, a população inactiva foi estimada em 146.732 indivíduos, o que representa uma redução de 8.694 pessoas face ao mesmo período de 2024 (155.427). Em consequência, a taxa de inatividade diminuiu de 41,9% para 39,1%.

Por sexo, a taxa de inactividade manteve-se mais elevada entre as mulheres (45,1%) do que entre os homens (33,0%).

Em termos de grupos etários, a maior proporção de inativos correspondeu aos jovens de 15-24 anos (36,0%), sendo a condição de estudante a principal razão da inatividade. Já os idosos com 65 ou mais anos representaram 23,8% da população inativa.