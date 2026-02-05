Governo anuncia voos Praia/EUA para Março e Praia/Recife para Maio

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, anunciou que a TACV – Cabo Verde Airlines está a finalizar os trâmites para a realização de voos directos a partir da Praia para Estados Unidos da América e para Recife (Brasil).

O anúncio foi feito durante a inauguração das obras da expansão, modernização e iluminação do aeródromo de São Filipe.

Segundo o primeiro-ministro o voo para os EUA está previsto para Março, e para o Brasil, com previsão para Maio, caso tudo ocorra conforme o planeado.

O chefe do Governo sublinhou que não se trata de uma promessa política, mas de uma declaração sustentada num “bom nível de segurança” quanto à concretização das novas ligações aéreas internacionais.

Segundo Ulisses Correia e Silva, estes voos representam um passo estratégico para reforçar a conectividade do país, aproximar a diáspora e impulsionar a economia nacional.

O primeiro-ministro destacou que investimentos bem executados em infraestruturas têm um efeito multiplicador, criando condições para atrair investimento privado e elevar a autoestima das populações.

“São investimentos que induzem novos investimentos”, afirmou o chefe do Governo, que destacou o impacto positivo que estas acções têm na confiança dos cidadãos e dos empresários.

Ulisses Correia e Silva enfatizou ainda o papel da diáspora cabo-verdiana, considerando que melhores condições de acessibilidade aérea e obras estruturantes em curso criam um ambiente favorável para que os emigrantes invistam mais nas suas regiões de origem.

“Às vezes, faltam condições, mas estamos criando e teremos muito mais, e o Fogo será uma grande referência para o desenvolvimento deste país”, finalizou.