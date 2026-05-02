Swissport paga 36 milhões de euros e investe 10,5 milhões de euros nos primeiros cinco anos

A proposta para a aquisição da maioria do capital da CV Handling ascende a 36 milhões de euros, aos quais se somam 10,5 milhões de euros de investimento nos primeiros cinco anos, num compromisso que, segundo a Empresa Nacional de Aeroportos e Segurança Aérea (ASA), não se limita a uma lógica de investimento financeiro.

Na cerimónia de assinatura do contrato de compra e venda de acções entre a ASA e a Swissport Holding Spain, S.L., nesta terça-feira, 28, o presidente do conselho de administração da autoridade reguladora, Moisés Monteiro, justificou a escolha da Swissport por ser hoje o maior prestador independente de serviços de assistência em escala e carga aérea a nível global.

A confiança na parceria, prosseguiu, assenta tanto na capacidade técnica como no alinhamento estratégico.

“A proposta apresentada não se limita a uma lógica de investimento financeiro, por sinal, substancial. Estamos a falar de um valor de 36 milhões de euros por 51% do capital social, a que se acrescenta 10 milhões de euros de investimentos nos primeiros cinco anos”.

“A proposta traduz um compromisso com o desenvolvimento do sector, assente na modernização tecnológica, na capacitação do capital humano, na introdução de novos serviços e no reforço da competitividade”, explicou.

O responsável apontou ainda a integração de Cabo Verde numa rede global como um dos ganhos esperados. “A integração numa rede global de aviação civil potenciará o crescimento do tráfego e da conectividade”.

Investimento a longo prazo em infra-estruturas e academia de formação

Na sua declaração, o director para a África em representação da Swissport Holding Spain, S.L., Christian Zweifel, afirmou que a empresa está empenhada num investimento a longo prazo, centrado em infra-estruturas, inovação e, sobretudo, nas pessoas, no âmbito da nova parceria para o sector da aviação.

“Estamos comprometidos com investimentos longos, investimentos em infra-estruturas, inovação e, o mais importante, em pessoas. Desenvolver talentos locais estará no centro desta parceria, incluindo a criação de uma academia de formação para apoiar competências, carreiras e liderança futura em Cabo Verde”, assegurou.

Segundo o responsável, o acordo representa mais do que um projecto económico, traduzindo-se no início de uma relação estratégica de continuidade.

Christian Zweifel sublinhou ainda que a presença da Swissport no país surge no âmbito de uma missão de cooperação internacional para o reforço da conectividade e do sector turístico.

“É um privilégio estar aqui hoje para marcar esta importante caminhada para o transporte suíço e para o sector de aviação de Cabo Verde. Este acordo reflecte uma missão de partilha para fortalecer a conectividade, suportar o turismo e contribuir para o crescimento económico sustentável de Cabo Verde”, afirmou.

No âmbito operacional, a Swissport irá trabalhar em articulação com a CV Handling, combinando experiência internacional com capacidades locais e ferramentas digitais.

“Ao apoiar-nos com a CV Handling, estamos a unir uma forte experiência local com suporte global, capacidades digitais e uma rede internacional. O nosso objectivo é construir uma operação resiliente, preparada para o futuro, que entregue excelência, segurança e eficiência em todos os sete aeroportos”, explicou.

O projecto visa também consolidar Cabo Verde como plataforma estratégica na aviação internacional.

“Juntos, queremos apoiar a posição de Cabo Verde como um hub de aviação em crescimento e um destino claro para o transporte internacional. Esperamos trabalhar com o Governo, aeroportos, companhias aéreas e comunidades locais para gerar valor duradouro”, concluiu.

Valor do negócio reflecte o percurso e a valorização da empresa ao longo dos anos

Por seu turno, o vice-primeiro-ministro, Olavo Correia, disse que a escolha da Swissport assentou na robustez da proposta apresentada, que inclui uma forte componente de inovação e uma perspectiva de longo prazo.

Para o governante, o valor do negócio reflecte o percurso e a valorização da empresa ao longo dos anos. “Estamos a falar de um negócio cujo preço global atinge 36 milhões de euros. Esse montante resulta do trabalho desenvolvido pela empresa e pelos seus colaboradores”, acrescentou.

Segundo o executivo, a operação enquadra-se numa estratégia mais ampla de investimento privado e de reforço de parcerias internacionais. “Estamos perante uma parceria em que Cabo Verde conseguiu atrair uma das melhores e maiores empresas de handling a nível mundial”, referiu.

De referir que em 2024, o Governo lançou o processo de privatização dos 61% que detinha na Cabo Verde Handling, dos quais 51% é destinado ao parceiro estratégico e 10% aos trabalhadores da empresa e cabo-verdianos na diáspora.

Em Março, o Governo aprovou a selecção da empresa Swissport como parceiro estratégico, num processo em que três, dos quatro candidatos convidados submeteram propostas.

A análise foi conduzida pela Unidade de Acompanhamento do Sector Empresarial do Estado (UASE), com base nos critérios definidos no caderno de encargos e em resoluções subsequentes.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1274 de 29 de Abril de 2026.