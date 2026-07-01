Gasolina fica mais barata e gasóleo mais caro em Julho

A gasolina fica mais barata e o gasóleo mais caro a partir de hoje, na sequência da atualização dos preços máximos de venda ao consumidor final anunciada pela Agência Reguladora Multissectorial da Economia (ARME).

De acordo com a nova tabela, a gasolina passa a ser vendida a 162 escudos por litro, menos 1,20 escudos face ao preço praticado em Junho, quando custava 163,20 escudos por litro.

O petróleo também regista uma descida, passando de 173,40 para 172,30 escudos por litro.

Em sentido contrário, o gasóleo normal sobe de 137,10 para 139,90 escudos por litro. O gasóleo para eletricidade aumenta de 98,80 para 124,80 escudos por litro e o gasóleo marinha passa de 95,10 para 109,40 escudos por litro.

Também os combustíveis destinados à indústria registam aumentos, com o Fuel 380 a passar de 70,70 para 86,90 escudos por quilograma e o Fuel 180 de 73,80 para 91,70 escudos por quilograma.

No que respeita ao gás butano, verifica-se uma ligeira redução nos preços. O gás a granel passa de 144,30 para 143,20 escudos por quilograma.

As garrafas de 12,5 quilos passam a custar 1.790 escudos, as de seis quilos 859 escudos, as de três quilos 408 escudos e as de 55 quilos 7.878 escudos.