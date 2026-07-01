Gasolina e gasóleo mais caros a partir de hoje

De acordo com a nova tabela de preços, a gasolina passa a ser vendida a 168,10 escudos por litro, mais 6,10 escudos face ao preço anterior de 162 escudos por litro.
Também o gasóleo normal passa de 139,90 para 157,60 escudos por litro. O gasóleo para eletricidade sobe de 124,80 para 143,10 escudos por litro e o gasóleo marinha aumenta de 109,40 para 125 escudos por litro.
O petróleo acompanha a tendência de subida, passando de 172,30 para 181,10 escudos por litro.
Já o Fuel 380 passa de 86,90 para 88,40 escudos por quilograma, enquanto o Fuel 180 aumenta de 91,70 para 95,20 escudos por quilograma.
O gás a granel passa de 143,20 para 141,60 escudos por quilograma, enquanto as garrafas de 12,5 quilos passam a custar 1.770 escudos, as de seis quilos 850 escudos, as de três quilos 404 escudos e as de 55 quilos 7.790 escudos.
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