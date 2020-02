Destaques da edição 952

Nesta edição, o Expresso das Ilhas destaca o Estatuto Especial da Praia: Desenvolvimento ou reforço do centralismo? Poucos temas no espectro político nacional têm gerado uma discussão tão polarizada como a do Estatuto Especial da Praia que o governo quer implementar ainda antes do final da legislatura.

Quase não existe um meio-termo, ou se é absolutamente a favor ou absolutamente contra.

Também o ensino em Portugal: Alunos cabo-verdianos com menor taxa de aprovação. Os dados são de um estudo realizado no âmbito do projecto (des)igualdades nos trajectos escolares dos descendentes de imigrantes. No ano lectivo de 2016/2017 (o último analisado), entre os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) os cabo-verdianos foram aqueles que, no âmbito geral, tiveram a maior diferença na aprovação comparativamente aos alunos portugueses, menos 18,3 pontos percentuais (p.p.). Seguiram-se os guineenses (18,1 p.p.), são-tomenses (13,7 p.p.), angolanos (13 p.p.) e moçambicanos (11,2 p.p.).

Revolução no sector energético: O antes e o depois do SCADA. “O SCADA é um projecto fundamental para o sector eléctrico”, diz ao Expresso das Ilhas Nuno Gomes, Coordenador da UGPE (Unidade de Gestão de Projectos Especiais), que implementou o projecto. “É a inteligência da rede”, explica, “estando o SCADA a funcionar vamos reduzir os blackouts, e mesmo havendo blackouts vamos reduzir o tempo de reposição, porque o objectivo do SCADA é exactamente esse, automatizar o seguimento e a avaliação da rede, em simultâneo, para, havendo problemas, dar alertas e resolver e também acelerar a reposição. Vamos ter ganhos enormes com o SCADA”.

Finanças autárquicas: Novas leis dão mais capacidade para os municípios cobrarem impostos. Ministro das Finanças esteve, esta segunda-feira, a ser ouvido na Comissão Especializada de Finanças e Orçamento (CEFO) por causa da proposta de Lei que aprova o Código do Imposto sobre a Transmissão de Imóveis, a Proposta de Lei que aprova o Código do Imposto sobre Propriedade de Imóveis, a Proposta de Lei que estabelece as bases do Orçamento Municipal.

Sector em transformação: A nova vida do grogue. Aprovada em 2015 e regulamentada no ano seguinte, a Lei do Grogue revolucionou o sector. Cinco anos depois, a produção de aguardente de cana sacarina está num novo patamar, com o preço em alta e um produto final reconhecidamente melhor. Os produtores já não encaram o grogue como um produto de segunda, mas como uma bebida destilada de grande potencial.

Na cultura, a segunda parte da conversa com a historiadora Maria de Lurdes Caldas: “Na Praia, viveu-se tão acaloradamente o fim do Antigo Regime e as lutas entre facções liberais”. Maria de Lurdes Caldas é a autora do livro: Os Medina e Vasconcelos - História de uma Família, galardoado no ano passado com o Prémio Fundação Calouste Gulbenkian de História. É uma obra de carácter histórico, pela qual se acompanha o percurso de uma Família, oriunda da Madeira, que se instalou na ilha do Fogo, na segunda metade do século XVIII e que deu a Cabo Vede e a Portugal inúmeras personalidades que se distinguiram nos mais variados domínios – político, intelectual, científico e académico.

No interior, a opinião de Célestin Monga, África não está pronta para uniões monetárias.