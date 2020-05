Destaques da edição 963

Nesta edição, o Expresso das Ilhas destaca a entrevista com o Primeiro-Ministro Ulisses Correia e Silva: Mais liberdade traz mais responsabilidade.

Enquanto se espera a decisão do Presidente da República, sobre a continuação, ou não, do estado de emergência em Santiago e na Boa Vista, o Chefe do Governo falou com o Expresso das Ilhas sobre como será feita a saída do confinamento e as regras que continuarão a vigorar. Num tempo onde são mais as incertezas do que as certezas, Ulisses Correia e Silva fala ainda do presente e futuro do país, do lento regresso à nova normalidade e do tempo que será necessário para regressar aos números de antes da crise.

Falámos também com Tiago Lopes, Director Regional de Saúde dos Açores: "Insularidade tem prós e contras, o principal tem a ver com a planificação". O governo da Região Autónoma do Açores já começou a fazer o levantamento das restrições que tinha imposto para estancar e combater a pandemia de COVID-19 que causou, até agora, 16 óbitos num total de 145 casos confirmados. Para Tiago Lopes, Director Regional de Saúde dos Açores, agora, com o aliviar das medidas restritivas, é preciso manter níveis de alerta, de prontidão, de resposta e de vigilância apertados.

Investigação e análise: Universidades em alerta com laboratórios e recursos humanos. A Universidade de Cabo Verde (Uni-CV) e a Universidade Jean Piaget mostram abertura em colocar os seus laboratórios e recursos humanos à disposição das autoridades sanitárias para trabalhos de investigação e análise do novo coronavírus em Cabo Verde. A Universidade Técnica do Atlântico (UTA), em São Vicente, por seu lado, diz não ter uma estrutura física laboratorial adequada, mas afirma ter profissionais formados e capacitados para colaborar em outros espaços.

O médico Pitt Reitmaier, nas Perguntas & Respostas sobre o SARS-CoV-2. A pandemia de COVID-19 apresentou para a maioria das pessoas um mundo de novos conceitos e práticas. Com o conhecimento a evoluir a cada instante, convidámos o médico Pitt Reitmaier, alemão com vasto trabalho em Cabo Verde, para uma sessão de perguntas e respostas a partir das mais recentes evidências científicas sobre o SARS-CoV-2.

Estado de Emergência nas mãos de Jorge Carlos Fonseca. Mais uma semana que passa. Um mês e meio, quase, de Estado de Emergência que o Presidente da República anunciará se é ou não para ser prolongado na próxima quinta-feira.

No interior, a opinião de Eurídice Monteiro, Luta contra endemias e pandemias; de João Fidalgo, Covid-19. Impacto no empobrecimento e na recuperação da economia; e do embaixador da Rússia, Vladimir Sokolenko, 75º Aniversário da Grande Vitória.