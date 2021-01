Destaques da edição 998

A comemoração dos 30 anos do 13 de Janeiro faz hoje a manchete desta edição do Expresso das Ilhas.

O 13 de Janeiro de 1991 foi um marco histórico em Cabo Verde. E como em tudo, há um antes e um depois daquele dia “D” (D de democracia). No âmbito das comemorações da emblemática efeméride, o Expresso das Ilhas conversou com quatro personalidades que viveram a data sob a visão de diferentes quadrantes políticos. António Espírito Santo, que integrava o MpD, Bartolomeu Varela, do PAICV, Lídio Silva, da UCID, e António Jorge Delgado, da Associação Cívica Cristã, são os entrevistados, e falam então dos antecedentes, da data e dos 30 anos de democracia em Cabo Verde.

Ainda dentro deste tema, Carlos Veiga, fundador do MpD, ex-presidente do partido e antigo Primeiro-ministro é o entrevistado desta semana.

Carlos Veiga, considerado o pai da democracia cabo-verdiana, embora recuse o epíteto, recorda as principais etapas deste processo que começou em Fevereiro de 1990 e culminou com a estrondosa vitória do MpD nas eleições de 13 de Janeiro de 1991. Foram 11 meses que mudaram Cabo Verde –“para melhor”, considera o ex-presidente do MpD.

Na política o destaque vai para mais uma saída do governo. Luís Filipe Tavares demitiu-se esta terça-feira do cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades e de ministro da Defesa. Demissão acontece quando faltam pouco mais de três meses para as eleições legislativas.

Destaque, ainda na política, para a marcação da data das eleições legislativas pelo Presidente da República. Em 2021 os cabo-verdianos vão, por duas vezes, às urnas. A primeira a 18 de Abril para a escolha de um novo governo e a segunda a 17 de Outubro para decidir que sucede a Jorge Carlos Fonseca como Presidente da República.

Na economia o destaque vai para a eleição de Joseph Martial Ribeiro para o cargo de Vice-director geral da região da África Ocidental do BAD. O cargo “oferece inúmeras oportunidades para implementar os High 5 de forma sustentável e eficaz", disse Joseph Martial Ribeiro, numa primeira reacção à nomeação para Vice-director para a África Ocidental, assumindo assim o seu compromisso com as prioridades (os High 5) enumeradas pelo presidente do Banco Africano para o Desenvolvimento, Akinwumi Adesina, para o mandato.

Destaque ainda para a opinião de Adriana Carvalho com ‘Valem mais para Cabo Verde cem emigrantes da américa que dez doutores’ e de Eurídice Monteiro com ‘Democracia, 30 anos depois’.