Edição 1046

Os 30 anos das primeiras eleições autárquicas democráticas fazem a manchete desta semana do Expresso das Ilhas.

Foi há precisamente 30 anos, no dia 15 de Dezembro de 1991, que se realizaram em Cabo Verde as primeiras eleições municipais por sufrágio universal e directo. Apesar dos ganhos inequívocos que isso trouxe para o desenvolvimento do país e para o reforço do Estado de Direito Democrático, subsistem ainda constrangimentos de vária ordem para a plena realização do municipalismo em Cabo Verde. O Expresso das Ilhas conversou com o autarca Carlos Silva, o ex-autarca Amílcar Spencer Lopes e com o ex-candidato à Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santo Antão, Paulino Dias, sobre o actual sistema e os desafios do Poder Autárquico em Cabo Verde.

Destaque também para a entrevista com Isidoro Gomes, Presidente do Conselho de Administração dos Correios de Cabo Verde.

A pandemia deixou Cabo Verde isolado do mundo e provocaram quebras acentuadas nas receitas dos Correios de Cabo Verde. Isidoro Gomes, PCA daquela instituição fala sobre as soluções encontradas para combater esse isolamento e dos investimentos feitos com os olhos postos no futuro.

Falamos também sobre a COVID-19 e a recuperação da economia no pós-pandemia.

As economias africanas foram destroçadas pela crise económica provocada pela Covid-19, como é exemplo Cabo Verde que viu esfumar-se 15% da riqueza nacional, a segunda maior queda da África subsaariana. Este ano, já se começa a ver uma pequena luz ao fundo do túnel, mas as perspectivas de futuro estão ainda embrulhadas num grande ponto de interrogação. Entre as questões que precisam de ser respondidas há uma que sobressai: como se vai financiar a recuperação, principalmente das economias mais fracas.

Na Cultura destacamos a entrevista com Djodje que diz que assume “a responsabilidade de ser um embaixador da música cabo-verdiana”. Com uma carreira musical iniciada aos 12 anos, Djodje é hoje um dos artistas mais aclamados dos PALOP.

Na opinião, destaque para os textos de Adalberto Silva (Betú) com ‘Betú ataca alfabeto cabo-verdiano oficial?!’ e de Ludgero Correia com ‘Os deuses devem estar loucos’.