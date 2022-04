Edição 1063

O XVII Congresso do PAICV faz a manchete da edição desta semana do Expresso das Ilhas.

Rui Semedo foi legitimado como presidente do partido neste congresso que se realizou, no passado fim-de-semana, na Praia.

Em conversa com o Expresso das Ilhas o presidente do maior partido da oposição fala sobre o congresso, a eleição do novo Conselho Nacional em que, pela primeira vez, têm assento todos os presidentes de câmara eleitos pelo partido, como recuperar as bases do partido para os confrontos eleitorais que se avizinham e sobre o que quer para o partido sob a sua liderança.

Nesta época de Páscoa falámos, também com a Superintendente do Distrito Norte da Igreja do Nazareno.

Leniza Monteiro Soares, a primeira mulher a dirigir um Distrito da Igreja do Nazareno em Cabo Verde lembra que a Páscoa é o culminar do plano de Deus para resgatar o relacionamento perdido entre o homem e Deus, fala das actividades que serão realizadas durante a Semana Santa nas igrejas do Distrito Norte e dos projectos e acções sociais desenvolvidos desde que foi eleita Superintendente do Distrito Norte, em 2019.

Falamos também com Carlos Tavares Pina, PCA do NOSi.

A NOSi Certification Autority (NOSi CA – Autoridade Certificadora) foi lançada publicamente no final do mês passado. Antes, em Novembro de 2021, a ARME tinha atribuído o certificado de Credenciação e Certificado Digital ao Núcleo Operacional da Sociedade de Informação, mas o processo foi trabalhoso, levou dois anos a ser concluído, como conta nesta entrevista ao Expresso das Ilhas o PCA do NOSi, Carlos Tavares Pina

Também nesta edição damos destaque ao projecto Cidade Verde.

A preocupação com o meio ambiente e com a alteração climática, foi o que levou Emileno Ortet a desenvolver um projecto de impacto socio-ambiental. A ideia é plantar em todos os bairros, ladeiras e cutelos da ilha de Santiago, árvores frutíferas para, quem sabe, mais tarde ser uma forma de auto-sustento daqueles que vivem nas ruas, ou servir como moeda de troca para aqueles que não têm um rendimento.

Outro dos destaques desta edição vai para a Associação de Médicos Cabo-verdianos nos EUA. Júlio Teixeira, médico membro fundador desta associação, aponta, nesta conversa com o Expresso das Ilhas, fala sobre a missão que a associação fez a Cabo Verde e que incluiu encontros, intervenções médicas e um simpósio, realizado no passado dia 7 de Abril. O momento do balanço serviu de mote a uma conversa sobre a qualidade, a formação e a literacia de saúde, “um dos grandes problemas em Cabo Verde”. Fala-se de medicina e também, em particular, do contributo que a diáspora pode dar se Cabo Verde olhar (e aproveitar) a sua “11ª ilha”.

A ler, igualmente, o texto de Amílcar Spencer Lopes: ‘Para uma Declaração de Voto, tem a palavra…’