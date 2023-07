Edição 1127

Esta semana o Expresso das Ilhas faz manchete com a reportagem sobre os desafios que se colocam aos pequenos operadores turísticos na ilha do Sal.

Os pequenos operadores turísticos na ilha do Sal defendem a implementação de políticas para atrair novas companhias aéreas que oferecem voos de baixo custo, argumentando que essa iniciativa não beneficiaria apenas os grandes resorts, mas também toda a indústria do turismo local. De acordo com esses operadores, os preços elevados dos bilhetes de avião afastam muitos turistas que não optam pelo pacote all-inclusive, resultando no esvaziamento dos estabelecimentos durante o verão.

Sob alçada da Entidade Reguladora Independente da Saúde (ERIS) estão, desde a sua criação em 2019, três sectores – saúde, farmacêutico e alimentar – essenciais à saúde pública, numa ampla abrangência de actuação que vai da supervisão dos sectores até à apresentação de medidas legislativas, passando por várias outras competências. Em conversa com o Expresso das Ilhas, o PCA, Eduardo Tavares, fala da regulação da saúde, no geral, e em cada um dos sectores abrangidos, dos desafios e das prioridades nestes mercados em grande mudança. E em jeito de ponto de situação, olhando os progressos presentes e passados, uma coisa sobressai: as entidades reguladoras têm, sim, impacto, no desenvolvimento dos sectores regulados, atraindo inclusive os privados. “Pode parecer que não, mas um sector regulado é mais atractivo para os operadores”, observa.

O Banco Interatlântico inaugurou a nova sede, em Chã de Areia, onde passam a estar residentes todos os serviços centrais. O Expresso das Ilhas aproveitou a ocasião para uma entrevista exclusiva ao Presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, Nuno Martins. Uma conversa onde se falou do Banco Interatlântico e do Grupo Caixa Geral de Depósitos em Cabo Verde, do compromisso com o mercado, as empresas e as famílias, de inovação e de oportunidades de crescimento, entre outros temas.

Governo apresentou, esta segunda-feira, a Chave Móvel Digital. Primeiro-ministro diz que este é um passo decisivo para a transformação digital e modernização da Administração Pública. Ministra da Modernização do Estado diz que novo serviço vai evitar deslocações dos cidadãos aos serviços do Estado.

Na mesma linha da primeira edição, o objectivo da segunda edição desta festa do queijo é reunir a comunidade de Monte Grande, uma localidade a meio caminho entre São Filipe e Chã das Caldeiras, em torno do seu desenvolvimento a partir do queijo, transformar e valorizar este produto e seus derivados e aumentar a qualidade de vida dos criadores e produtores da região. As inscrições para Formação e Capacitação decorrem até 9 de Julho; para a Rota do Queijo, até 13 de Julho; para Exposição e Degustação, até 14 de Julho e para o concurso Melhor Queijo Monte Grande 2023 decorrem até 14 de Julho.

A destacar igualmente o artigo de opinião ‘Activistas e Activismo ‘CPLPianos’ em Lisboa’ da autoria de Ondina e Armindo Ferreira