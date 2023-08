Edição 1134

Faz esta semana 37 anos que em Rincão, Santa Catarina, ocorreu uma tragédia, causada pela ingestão de metanol. As memórias daqueles que a viveram fazem a manchete desta edição.

Em “Memórias de uma tragédia”, falamos deste caso de que (quase) todos já ouviram falar, que ceifou 8 vidas e afectou toda uma comunidade, deixando marcas que perduraram durante muito tempo. Um caso de incúria de várias entidades envolvidas, em que as responsabilidades pelos danos na população nunca foram assumidas. Hoje, a localidade e suas gentes são diferentes, a vida melhorou, mas as cicatrizes que se querem esquecer, às vezes, ainda são lembradas. Várias pessoas partilham aqui a sua memória do triste evento. “Quem morreu, morreu. Quem sofreu, sofreu. Eu sofri muito”, lembra um dos sobreviventes da tragédia.

Destaque também para a entrevista ao Presidente do Conselho de Administração da Agência Reguladora do Ensino Superior, João Dias. A ARES iniciou funções há cerca de cinco anos, os quais podem ser divididos em duas etapas principais. A primeira, criar instrumentos e condições para o seu funcionamento e, depois, o arrancar dos trabalhos propriamente ditos. Entre estes, destaca-se a Avaliação Institucional, cujo processo foi pela primeira vez concluído no país e cujos resultados são agora conhecidos. Não houve grandes surpresas face à percepção que já se tinha, reconhece-se, mas a avaliação vai permitir clarificar as fragilidades e impor a sua resolução. Nesta conversa com o Expresso das Ilhas, João Dias, fala ainda da transição digital, do sonho de um sistema integrado de todo o percurso escolar, académico e profissional e da importância da internacionalização no cenário universitário cabo-verdiano, que passa também por “poder importar qualidade”. O ensino a distância e o não-retorno de muitos estudantes, são também assuntos que marcam esta, que é a primeira grande entrevista da ARES à imprensa nacional.

Outro tema, é o Relatório de Estabilidade Financeira de 2022, publicado recentemente pelo Banco de Cabo Verde, e que identifica as sete principais fraquezas do sistema financeiro cabo-verdiano. Resultados dos stress tests mostram que permanece alta a fragilidade do sistema bancário ao crédito sectorial, principalmente.

Na sequência do caso piroga com 38 sobreviventes resgatada em águas nacionais, as migrações são outro destaque da edição desta semana. Cabo Verde, tornou-se porto de abrigo não planeado de perigosas viagens rumo à Europa, particularmente na rota que liga a costa ocidental africana às Canárias. O país é agora parte de um complexo fenómeno global, que obriga a repensar estratégias e reforçar meios.

Chamada ainda, na cultura, para o lançamento do livro ““Rufino Maurício, o enfermeiro dos mil ofícios”, do sociólogo e investigador cultural César Monteiro que é o mote para uma entrevista com o autor. A apresentação ocorre esta sexta-feira, 25, na Cidade da Ribeira Grande, Santo Antão, com apresentação a cargo do médico António Pedro Delgado. O livro combina o método da história de vida com a dimensão científica, na perspectiva da sociologia da saúde. Para a sua elaboração César Monteiro entrevistou cerca de 30 profissionais da área da saúde e afins e o próprio biografado e familiares sobre o seu intenso percurso de vida, através de uma narrativa construída. “Rufino Maurício constrói uma história dotada de sentido próprio, onde se entrecruzam vidas de diferentes gerações marcadas por contextos sociais diferenciados”, escreve o autor. “Os santantonenses de lés-a-lés, e particularmente do concelho de Ribeira Grande, são tributários de uma enorme dívida de gratidão para com o seu carismático Enfermeiro por tudo o que este destacado profissional da saúde fez em prol da ilha que o viu nascer e das suas gentes”, enaltece uma das entrevistadas no livro.

Na opinião, artigo do embaixador de carreira José Luís Rocha sobre o encontro dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS) na Praia, que decorre a partir de dia 30 e tem em como objectivo preparar a quarta conferência internacional do grupo - sids4.