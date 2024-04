Edição 1166

Manchete, na edição desta semana, para o tema da mobilidade eléctrica em Cabo Verde.

Basta andar na rua para ver que há cada vez mais veículos eléctricos (VE) a circular e acreditam, condutores – que não poupam elogios aos seus novos carros – e especialistas do ramo, que em breve, o número crescerá aceleradamente. Composto por ilhas pequenas, e portanto, com distâncias curtas, e um clima “amigo” das baterias, Cabo Verde afigura-se como o terreno ideal para este tipo de veículos, e a transição para a mobilidade eléctrica prefigura-se como uma via de sentido único.

Também falamos sobre turismo, mais propriamente sobre o turismo na ilha de Santiago.

A criação do roteiro turístico da ilha de Santiago começou o ano passado – um projecto financiado pela Cooperação das Canárias, a fundo perdido, para a internacionalização das empresas Canárias e de Espanha. A primeira parte serviu para traçar um diagnóstico, e agora está a trabalhar-se na segunda fase do projecto, também financiado pela Cooperação das Canárias e pelo Ministério do Turismo, que é a criação dos vários roteiros que vão organizar o turismo em Santiago e, posteriormente, nas outras ilhas.

A Roteirização do Turismo em Santiago é um dos temas que vai estar em debate durante o workshop “A Construção do Destino Turístico de Cultura, Sol e Mar na Ilha de Santiago”, organizado pela Câmara Municipal de São Salvador do Mundo, no próximo dia 6, integrado na IV edição da Feira de Turismo de Santiago.

José Soares, o Coordenador do Gabinete de Desenvolvimento do Turismo (antiga Direcção Geral do Turismo e Transportes-DGTT) órgão de apoio ao Ministro do Turismo para definição das políticas do sector, explica ao Expresso das Ilhas no que consiste esta roteirização e o que se pretende com o projecto.

Chamada de primeira página igualmente para a conferência internacional “Liberdade, Democracia e Boa Governança: Um olhar a partir de Cabo Verde” que vai decorrer no Sal nos dias 8 e 9 de Abril. O evento visa promover a discussão sobre os desafios actuais da política contemporânea e vem reassumir, perante o mundo, o compromisso de Cabo Verde, ponto central do Atlântico Médio, para com os valores em debate.

Na economia damos destaque aos prémios atribuídos, em Londres, à Bolsa de Valores de Cabo Verde. A BVC foi galardoada com dois prémios internacionais pela sua actuação “no âmbito da promoção da sustentabilidade por via da emissão de instrumentos financeiros sustentáveis”, anunciou, esta terça-feira, o seu presidente, Miguel Monteiro.

Falamos também sobre artrite reumatóide.

Enfrentar a artrite reumatóide é uma jornada desafiadora marcada por dores articulares intensas e obstáculos diários. No Dia do Doente com Artrite Reumatóide, que se assinala a 5 de Abril, trouxemos, por um lado, a perspectiva clínica oferecida pela reumatologista Dúnia Correia e, por outro, Verónica Miranda, que partilha a sua experiência, revelando como a artrite reumatóide impacta cada aspecto do seu dia-a-dia.

Na Cultura damos destaque a mais uma edição do Kriol Jazz Festival que começa no próximo dia 4. Nesta edição do Expresso das Ilhas contamos-lhe tudo o que pode ouvir e ver.