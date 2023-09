Sente-se desmotivado todos os dias? Existe uma explicação

Cancela sempre os planos com os amigos? Não tem vontade de ir ao ginásio? Sente-se, no geral, desmotivado? Existe um termo médico que define esta sensação constante: avolição. Já ouviu falar?

"Pessoas com avolição não têm a capacidade de agir", explica a Healthline, citada no Huffpost, agregador de blogues. É "como se estivessem paralisadas pela apatia ou pela incapacidade de antecipar ou sentir as recompensas da realização de uma tarefa", acrescenta.

É algo com muito impacto e, realmente, afecta as mais simples tarefas, como enviar uma mensagem ou tomar um duche. "Não consegue começar ou acabar nem mesmo as tarefas simples do dia a dia", confirma o WebMD.

Não é uma doença, mas sim um sintoma associado, normalmente, a problemas de saúde mental como depressão profunda, stress pós traumático, traumatismo craniano, demência, perturbação bipolar ou esquizofrenia.