Quatro superalimentos que devia (mesmo) incluir na alimentação

Fazer uma alimentação equilibrada tem um impacto significativo no peso e na saúde. Por isso, a maioria dos especialistas recomenda que a dieta inclua (quase) sempre muitos superalimentos, ou seja, alimentos saudáveis conhecidos com qualidades nutricionais extra. Quer exemplos? Especialistas fizeram uma lista no BestLife.

Quatro superalimentos que devia incluir na dieta o quanto antes: Salmão. É uma excelente fonte de colagénio, vitamina D, proteínas e ómega-3, diz Amanda Sauceda, uma dietista;

É uma excelente fonte de colagénio, vitamina D, proteínas e ómega-3, diz Amanda Sauceda, uma dietista; Sardinhas . "Fornecem cerca de 1,5 gramas (g) de ácidos gordos ómega-3 por cada 85 g, contribuindo para metade da dose semanal recomendada", explica Michelle Routhenstein, dietista de cardiologia preventiva. "Estes ácidos ajudam a baixar os níveis de triglicéridos e a reduzir a inflamação no corpo", acrescenta;

. "Fornecem cerca de 1,5 gramas (g) de ácidos gordos ómega-3 por cada 85 g, contribuindo para metade da dose semanal recomendada", explica Michelle Routhenstein, dietista de cardiologia preventiva. "Estes ácidos ajudam a baixar os níveis de triglicéridos e a reduzir a inflamação no corpo", acrescenta; Ovos. "Comer apenas dois ovos fornece até 30% das vitaminas diárias, o que os torna uma óptima opção de superalimento para uma refeição ou lanche", diz Brynna Connor, uma médica;

"Comer apenas dois ovos fornece até 30% das vitaminas diárias, o que os torna uma óptima opção de superalimento para uma refeição ou lanche", diz Brynna Connor, uma médica; Abacate. É uma fonte de gorduras saudáveis e tem vitaminas K, C, B5 e B6. "Também são surpreendentemente ricos em fibras, pelo que ajudam a manter a saúde digestiva", acrescenta Daryl Gioffre, um nutricionista

