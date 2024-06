Os motivos pelos quais deve mergulhar as mangas em água antes de comer

A manga é uma fruta que se pode encontrar praticamente todo o ano. É rica em vitaminas A, B, C, E e K e consegue fornecer diversos minerais ao organismo, como é o caso do magnésio ou do potássio. Sabia que podem ser ainda mais benéficas se as mergulhar em água antes de consumir?

A nutricionista Abhilasha V. revelou ao 'website' HealthShots que consegue obter diversas vantagens com este processo. Só tem de mergulhá-las em água à temperatura ambiente ou fria (e nunca quente) durante 30 minutos a uma hora antes de a consumir. Conheça os benefícios. Reduz a temperatura "A manga possui uma propriedade que faz com que tenham tendência para produzir calor. É por isso que pode ter alguns problemas de pele, como acne e erupções cutâneas, depois de as comer. Desta forma, poderá ajudar a reduzir a temperatura." Remove os anti nutrientes "Ajuda a remover uma substância que pode interferir com a absorção de minerais." Ajuda a eliminar os pesticidas "Garante um consumo mais limpo e seguro desta fruta." Melhora o sabor e a textura "A manga acaba por absorver água e deixar as mangas mais suculentas." Melhora a digestão "Poderá quebrar algumas das fibras, o que ajuda a reduzir os problemas digestivos que possa causar."

