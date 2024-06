O que acontece ao seu corpo quando come tangerina frequentemente

A tangerina, assim como outras frutas cítricas, "possui uma quantidade considerável de vitaminas", começa por apontar a nutricionista Beatriz Fausto, em declarações ao jornal Metrópoles. Como tal, "é uma excelente opção de sobremesa, já que a vitamina C, por exemplo, aumenta a absorção do ferro pelo organismo".

Porém, pessoas com pré-disposição à enxaqueca devem evitar o consumo excessivo da tangerina, uma vez que a fruta possui octopamina, uma substância que pode aumentar a dor de cabeça nesses indivíduos. "Caso tenha dores de cabeça recorrentes, consulte um profissional da saúde", recomenda.

Segundo a especialista, o consumo frequente de tangerina reforça o sistema imunitário, prevenindo gripes e constipações, bem como doenças causadas por vírus, fungos e bactérias. Isto porque se trata de uma fonte alimentar de vitamina C, que têm propriedades antioxidantes.

A vitamina C presente na tangerina também deixa a pele mais firme e preenchida. Além disso, as propriedades antioxidantes desta fruta ajudam no combate aos radicais livres envolvidos no processo de envelhecimento.