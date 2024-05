Saiba o acontece aos nutrientes quando aquece comida no micro-ondas

O micro-ondas é um equipamento bastante utilizado no dia a dia. Seja para aquecer o leite de manhã ou até o almoço, está em quase todas as cozinhas ou nas copas dos escritórios. Alguma vez pensou no que acontece aos nutrientes dos alimentos quando os aquece desta forma? O 'website' EatingWell falou com duas dietistas para esclarecer a questão.

"Qualquer método de cozedura que envolva calor causará alguma perda de nutrientes. Esta é apenas a forma como o calor acaba por diminuir certas vitaminas, minerais e também proteínas", começa por dizer Chrissy Arsenault. Ainda assim, no meio de tantas opções para aquecer os alimentos, o micro-ondas pode até ser a que ajuda a reter mais nutrientes. "O curto tempo de cozedura e as temperaturas mais baixas usadas no micro-ondas podem realmente ajudar a reter vitaminas solúveis em água, como vitamina C e vitaminas B, que podem ser perdidas noutras formas, como ferver ou fritar", revela Wan Na Chun. "O micro-ondas tende a cozinhar os alimentos rapidamente e com temperaturas mais baixas, o que ajuda a preservar os nutrientes em comparação com tempos de cozedura mais longos e com temperaturas mais altas", continua.

