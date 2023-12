Ignora as pernas nos treinos? Nem imagina os benefícios que está a perder

Um estudo realizado por investigadores do King’s College London afirma que treinar as pernas ajuda na manutenção da função cognitiva. Os dados mostram que umas pernas 'fit' promovem um envelhecimento cognitivo saudável.

O objectivo da investigação de estudiosos foi perceber se a aptidão muscular poderia ajudar a prognosticar mudanças cognitivas num grupo de idosos saudáveis. Os participantes (324 mulheres gémeas, com uma idade média de 55 anos) foram avaliados ao longo de cerca de uma década.

Face à conclusão deste estudo, a cirurgiã vascular Aline Lamaita refere, em declarações ao portal SportLife, que "é importante que tenhamos noção que, enquanto o coração é o grande protagonista do sistema arterial, a musculatura da panturrilha [a chamada barriga da perna] é a principal responsável pelo retorno efetivo do sangue para o pulmão. Por isso, dizemos que é o coração das pernas". É por isso que "qualquer situação onde a panturrilha não funcione adequadamente vai piorar a circulação e diminuir a velocidade do sangue dentro das veias".

À mesma publicação, Lucas Florêncio, responsável da Smart Fit, no Brasil, acrescenta: "Não foi aplicado nenhum tipo de protocolo de treino de perna". Além disso, foca-se "num público específico e que tudo isso tem de ser tido levar em consideração".